По мнению представителей сервиса, это позволит авторам раскрывать более подробную информацию в своих роликах

YouTube Shorts вскоре будут длиться дольше – это, казалось бы, противоречит самой концепции, однако такой подход может быть позитивом для авторов контента. Только что было объявлено, что с 15 октября YouTube начнет поддерживать более длинные видео Shorts, увеличив предельное время с 60 до 180 секунд.

В обновлении, представленном представителями сервиса, было отмечено, что это «наиболее востребованная функция среди создателей контента», обеспечивающая большую свободу в повествовании историй пользователям.

Вероятно, это начало значительных изменений в плане роста и развития. TikTok начинал с лимита на 1-2 минуты, а теперь на платформе можно выкладывать ролики длительностью до часа. Это немного настораживает, ведь большинство пользователей сегодня предпочитают быстрый, лаконичный и развлекательный контент.

Однако стоит отметить, что с увеличением времени видео растут и рекламные доходы, а также возможности заработка для авторов. До недавнего времени YouTube Shorts ограничивались 60-секундным хронометражем, но с 15 октября этот лимит будет увеличен до 180 секунд.

«Длиннее Shorts — больше вас. Начиная с 15 октября вы можете загружать Shorts длиной до трёх минут. Это была самая востребованная функция среди создателей контента, поэтому мы рады предоставить вам больше гибкости для рассказа вашей истории. Это изменение касается видео, которые имеют квадратное или более высокое соотношение сторон, и не повлияет на видео, которые вы загрузили до 15 октября. И мы будем работать над улучшением рекомендаций для более длинных Shorts в ближайшие месяцы», — сообщила команда в своем пресс-релизе.

Авторы контента, стремящиеся найти больше способов для расширения своего творчества, наверняка обрадуются этому нововведению.