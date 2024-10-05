Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro ждут уже в октябре

Ожидается, что Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro будут представлены до конца месяца и станут одними из первых флагманов на новом процессоре Snapdragon 8 Gen 4. Недавняя утечка данных показала усовершенствованный дизайн задней панели Xiaomi 15 Pro.

Эта модель сохраняет квадратный дизайн камеры от своего предшественника. Размещение вспышки вне области камеры может говорить о наличии дополнительной камеры. Задняя панель имеет более плоские края по сравнению с Xiaomi 14 Pro.

Xiaomi 15 Pro будет доступен минимум в трёх цветовых вариантах: чёрном, белом и серебристом. Ещё Xiaomi предложит специальную Titanium-версию.

Логотип Xiaomi имеет прежний размер и находится на прежнем месте. Рамка посередине сохраняет прежний плоский дизайн. Логотип Leica находится по центру четырёх круглых вырезов под камеры, как и годом ранее.

Ожидается, что Xiaomi 15 Pro предложит перископический телефотообъектив с 5-кратным зумом (120 мм). Это является заметным улучшением по сравнению с предшественником. Перемещение модуля вспышки предполагает, что аппарат может иметь две камеры телефото: 3-кратный телеобъектив и 5-кратный перископический телеобъектив.

Хотя смартфон выглядит схожим с предшественником, Xiaomi могла скорректировать размещение внутренних компонентов. Это сделано ради установки более крупного аккумулятора. Инсайдер Digital Chat Station полагает, что аппарат оснащён батареей ёмкостью 6000 мА·ч с кремниевым анодом. Это станет значительным улучшением по сравнению с 4880 мА·ч у Xiaomi 14 Pro. Такие батареи предлагают значительно более высокую плотность хранения энергии по сравнению с традиционными батареями с графитовым анодом.

Ещё все модели Xiaomi 15 должны получить более высокую пиковую яркость с лучшим воспроизведением цвета благодаря новому материалу экрана. Что касается производительности, за счёт Snapdragon 8 Gen 4 ожидается большой прирост.