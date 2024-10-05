Поставки Xiaomi SU7 в сентябре составили от 15 000 до 16 000 единиц. В октябре еженедельный уровень поставок может достичь 5000 единиц.

В октябре компания Xiaomi продолжает укреплять свои позиции на рынке, добившись впечатляющих результатов в продажах. Как заявил основатель Xiaomi Group Лэй Цзюнь, продажи в сентябре превысили 10 000 единиц уже четвертый месяц подряд, а компания нацелена достичь нового рекорда в октябре — преодолеть отметку 20 000.

По данным неофициальных источников, поставки модели Xiaomi SU7 в сентябре составили от 15 000 до 16 000 единиц. Это свидетельствует о высокой популярности и спросе на этот продукт. В октябре ожидается, что еженедельный уровень поставок может достичь 5000 единиц, что указывает на уверенный рост продаж и активное расширение производственных мощностей.

Чтобы справиться с растущим спросом, Xiaomi внедрила несколько значительных изменений в планировку своего завода и в производственные процессы. Эти инновации позволили повысить общую эффективность производства, сокращая время на сборку и оптимизируя все этапы создания продукции. Одним из ключевых факторов роста производительности стало активное использование технологий искусственного интеллекта (ИИ), что позволило автоматизировать ряд процессов и повысить точность работы на всех этапах производственной линии.

Ранее Лэй Цзюнь сообщил, что Xiaomi Automotive, автомобильное подразделение компании, поставило перед собой амбициозную цель — отгрузить более 100 000 единиц модели Xiaomi SU7 в 2024 году. Это подчеркивает серьёзные намерения компании укрепить свои позиции на автомобильном рынке и продолжить агрессивное расширение присутствия в этой отрасли.