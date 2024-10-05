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Разгончик PC
Потенциальный суперфлагман Xiaomi 15 Ultra одобрен для России
Компания Xiaomi недавно объявила, что флагманская серия Xiaomi 15 дебютирует в Китае 23 октября 2024 года. Ожидается, что серия будет включать Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro.

Компания Xiaomi официально подтвердила дату выхода новой флагманской серии Xiaomi 15. Презентация состоится в Китае 23 октября 2024 года. Эта серия будет включать в себя два ключевых устройства — Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro. В то же время ожидается выпуск модели Xiaomi 15 Ultra, но её международный дебют будет отложен до следующего года.

Информация о выпуске Xiaomi 15 Ultra подтверждается документами, обнаруженными в базе данных Евразийской экономической комиссии (EEC). Летом 2024 года Xiaomi 15 Ultra был зафиксирован в базе данных международных идентификаторов мобильного оборудования IMEI. Устройство имело три модельных номера: 25010PN30C для китайского рынка, 25010PN30G для глобального, и 25010PN30I для индийского. Это свидетельствует о том, что модель будет представлена на всех ключевых рынках.

Код модели Xiaomi 15 Ultra даёт дополнительные подсказки о сроках выхода смартфона. Первые две цифры модельного номера указывают на 2025 год, а «01» подтверждает вероятность дебюта в январе. Таким образом, мировое сообщество может ожидать появления Xiaomi 15 Ultra уже в начале следующего года.

Несмотря на задержку с выпуском Ultra-версии, Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro привлекут внимание пользователей своей инновационной начинкой и функциональностью. Эти модели, вероятно, будут оснащены последними процессорами Snapdragon, продвинутыми камерами и улучшенными батареями с поддержкой быстрой зарядки.

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