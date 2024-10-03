Новая минимальная цена на Model 3 без субсидий в США составляет $42500

Самый доступный по цене автомобиль Tesla больше не продаётся. Model 3 Standard Range с задним приводом исчезла из онлайн-конфигуратора. Это была самая дешёвая модель популярного производителя электромобилей с ценой в $39000. Теперь звание самой доступной модели перешло к Model 3 Long-Range с задним приводом стоимостью $42500. Tesla представила обновление линейки Model 3 в США в январе.

Также компания опубликовала финансовые данные за третий квартал. С июля по сентябрь было реализовано 462890 автомобилей. Продажи стимулировались за счёт снижения цен и других скидок, что позволило добиться роста на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот показатель оказался ниже прогнозов аналитиков, которые ждали более 469000 поставок. Эти результаты могут помешать прогнозам Илона Маска о том, что компания превысит показатель в 1,8 млн проданных автомобилей за весь финансовый год.

Ещё в этом году Tesla столкнулась с трудностями, связанными с отзывами автомобилей. Большинство этих проблем удалось устранить с помощью обновлений «по воздуху». Вот только их масштаб и количество могут заставить клиентов засомневаться в надёжности компании. Отзыв затронул 200000 автомобилей в январе, 2 млн в феврале, 125000 в мае, 12000 в июне, 1,8 млн в июле и более 9000 в августе.