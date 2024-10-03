Американский автопроизводитель Tesla TSLA опубликовал данные о поставках автомобилей, которые не оправдали ожиданий аналитиков.

Американский автопроизводитель Tesla TSLA опубликовал данные о поставках автомобилей, которые не оправдали ожиданий аналитиков. Несмотря на льготы и низкозатратное финансирование, спрос на устаревающие модели компании не смог существенно вырасти на фоне жесткой конкуренции.

Tesla сообщила о поставках 462 890 автомобилей за третий квартал, что на 6,4% больше по сравнению с предыдущим кварталом. Это демонстрирует рост компании, однако итог оказался ниже прогноза, сделанного аналитиками.

Аналитики Уолл-стрит ожидали, что Tesla поставит 469 828 автомобилей. Эти ожидания основывались на успешных предыдущих кварталах и экономических стимулах. Однако реальность оказалась иной, и компания не дотянула до прогноза почти на 7 000 автомобилей.

Одной из главных причин снижения спроса на автомобили Tesla является высокая конкуренция на рынке электромобилей. Многие автопроизводители представляют новые модели с улучшенными характеристиками и более доступными ценами. Вдобавок, несколько моделей Tesla считаются устаревающими на фоне технологических новинок от конкурентов.