После отрицательной динамики первого полугодия это будет изменением к лучшему.

Прежде чем Tesla представит в Лос-Анджелесе своё роботизированное такси, компания отчитается об общих итогах третьего квартала, как напоминает CNBC. Пока аналитики в среднем ожидают, что компания по итогам прошлого квартала отгрузила клиентам 463 310 электромобилей, среди которых около 435 900 придутся на самые популярные Model 3 и Model Y. В прошлом году компания завершила третий квартал с 430 488 выпущенными и 435 059 отгруженными электромобилями. Подобный результат будет означать, что в годовом сравнении объёмы поставок машин марки Tesla вырастут на 6,5%.

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Если учесть, что в первом и втором кварталах текущего года Tesla сокращала объёмы поставок, то возвращение положительной динамики должно оказать положительное влияние на настроения инвесторов. Предварительные итоги третьего квартала автопроизводитель подведёт уже завтра. Итоги всего 2024 года пока не прогнозируются Tesla на официальном уровне, но ранее она признавалась, что рассчитывает по итогам периода увеличить объёмы поставок меньше, чем в предыдущие годы.

Аналитики Wells Fargo ожидают, что по итогам текущего года Tesla отгрузит клиентам 1,63 млн электромобилей. Впрочем, они же считают, что в третьем квартале компания поставила на рынок только 440 000 машин. Представители Goldman Sachs считают, что позиции Tesla на китайском рынке всё ещё достаточно сильны, чтобы наращивать объёмы продаж.