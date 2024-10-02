Однако данная опция пока что доступна лишь для небольшого количества людей

Электрические пикапы Tesla Cybertruck, которые были доставлены покупателям в Северной Америке в течение последних 10 месяцев, получили встроенную систему автопилота — Full Self-Driving (FSD). Все необходимые аппаратные и программные компоненты для этой функции были установлены изначально, и за это также брали деньги. Согласно информации, предоставленной Electrek и размещённой на форуме cybertruckownersclub.com, функция была активирована только сейчас и не для всех владельцев.

Доступ к FSD получили лишь некоторые счастливчики, после обновления программного обеспечения до версии 2024.32.20. Эти пользователи теперь могут пользоваться самой новой версией «автопилота», которая недоступна большинству других моделей Tesla — версией FSD 12.5.5 вместо 12.5.4. Однако, в чем именно заключается отличие, не уточняется.

Скоро состоится релиз FSD 13, который, как ожидается, позволит автомобилям передвигаться в полностью автоматическом режиме, не требуя от водителя прикосновений к рулю в течение более длительного времени. В настоящее время Теслы могут двигаться в режиме автопилота на расстоянии около 20 километров.

Ранее генеральный директор Tesla, Илон Маск, заявил, что стоимость поездки на его планируемом роботакси будет сравнима с ценой билета на общественный транспорт. Под девизом «We, robot» новинку, не имеющую руля и педалей, представят 10 октября на специальном мероприятии, куда приглашено ограниченное число инвесторов и представителей СМИ.