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Garmin представляет смарт-часы Vivoactive 5 с экраном AMOLED
Альтернатива новым Apple Watch за $300

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Известный производитель носимых устройств, компания Garmin в среду анонсировала умные часы Vivoactive 5 с многочисленными функциональными возможностями для отслеживания физической активности и медицинских показателей. Часы отличаются продолжительностью работы в 11 дней и экраном AMOLED размером 1,2 дюйма.

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Производитель использовал раму из алюминия и силиконовый ремешок, чтобы предложить комфортно ношение и долговечность. Доступны следующие цветовые варианты: чёрный/серебристый, слоновая кость/кремово-золотой, тёмно-синий/синий металлик и орхидея/металлическая орхидея.

По сравнению с часами предыдущего поколения, новая модель имеет ряд улучшенных и новых возможностей. Например, отслеживаются разные этапы сна, пульсоксиметрия и состояние вариабельности сердечного ритма (ВСР). Эти сведения каждое утро отображаются в отчёте, как и прогноз погоды.

Встроенный монитор показывает уровень энергии в организме человека на протяжении дня. Это должно помочь понять, когда вам удобнее быть активным, а когда отдыхать. Здесь показывается, как сон, ежедневная активность и стресс влияют на уровень энергии.

Режим инвалидной коляски отслеживает изменения веса и движение. Имеются тренировки для инвалидов, призванные дать возможность оставаться в форме.

Показывается, сколько времени нужно на восстановление после физических тренировок. Управляемая медитация должна сократить стресс и тревогу. Можно выбирать из двух размеров шрифта в уведомлениях, настраивать отображаемые данные.

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Уже с сегодняшнего дня часы доступны для приобретения по рекомендованной цене $300, пишет Digitaltrends.

#смарт-часы #garmin
Источник: digitaltrends.com
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