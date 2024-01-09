Garmin выпускает пульсометр для спортивных бюстгальтеров с расширенной функциональностью

В 2021 году известный производитель носимых устройств Garmin представил умные часы Lily, в первую очередь для тонких женских запястий. Развивая это направление, компания теперь анонсировала модель Lily 2.

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Общая концепция осталась прежней. Часы снова являются миниатюрными и стильными, обладая металлическим корпусом. Есть стандартная версия и классическая, в обоих случаях диаметр корпуса 35 мм.

Эти часы умеют отслеживать сердечный ритм, Sp02, сон, женское здоровье, занятия танцами и напоминают о необходимости двигаться. Для доступа к GPS придётся подключаться к смартфону. Платёжная система Garmin Pay имеется только в модели Classic. В режиме умных часов обещано пять суток работы. Продолжительность работы в других режимах не сообщается.

Garmin Lily 2 получили рекомендованную стоимость в $249, Lily 2 Classic нейлоновым ремешком стоят $279. Lily 2 Classic с итальянским кожаным ремешком можно будет приобрести за $299.

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Также был представлен женский пульсометр HRM-Fit. Он закрепляется внизу спортивных бюстгальтеров и передаёт информацию о пульсе. Здесь же отслеживается расход калорий, число пройденных шагов и минуты интенсивной нагрузки. Продолжительность работы от батареи составляет 1 год. Это устройство предлагается за $150.