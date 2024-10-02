В настоящий момент у компании имеются все необходимые наработки для данного нововведения

Информатор Majin Bu сообщает, что ему стало известно о грядущих изменениях в модели iPhone 17 Pro. Apple планировала внедрение новых кнопок в линейку iPhone, представив в прошлом году кнопку действия и в этом — кнопку управления камерой. В следующем году компания может объединить кнопки громкости и действия, чтобы уменьшить общее количество клавиш.

Пока неясно, как именно Apple реализует это новшество, однако, основываясь на последних разработках, есть основания полагать, что она может применить емкостную сенсорную технологию, аналогичную той, что использована в кнопке управления камерой. Функция управления камерой работает как обычная кнопка, но дополнительно включает емкостные элементы управления. Это позволяет пользователю выполнять разные действия, проводя пальцем вверх и вниз.

Это подразумевает, что если компания действительно намерена объединить кнопку действия с кнопками регулировки громкости, она может внедрить аналогичную технологию. К примеру, обычное нажатие может задействовать управление кнопкой действия, в то время как легкое нажатие и свайпы будут использоваться для изменения уровня громкости устройства. Это всего лишь предположения, исходя из нашего представления о возможных путях реализации данного обновления.

Кроме того, ожидается, что Apple представит новый ультратонкий iPhone 17 Air, который, согласно предыдущим данным, будет стоить дороже моделей «Pro», но, возможно, станет экспериментальным аппаратом для компании. Информация о сочетании кнопок в первую очередь касается iPhone 17 Pro, но также может затронуть и обычные версии iPhone 17.