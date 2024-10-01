Статистикой продаж iPhone 16 поделились журналисты со ссылкой на сервис «Дампродам».

В конце прошлого месяца в продажу поступила новая линейка от бренда Apple. iPhone 16 считается одним из самых дорогостоящих смартфонов в России. Его цена дороже 100 тысяч рублей. Сервис «Дампродам» провел исследование, результаты которого показали, что чаще всего на iPhone 16 переходят владельцы iPhone 13. Эксперты считают, что средний срок наилучшей работы смартфона — примерно 3 года.

На II месте в рейтинге пользователей айфонов, которые перешли на iPhone 16, стали владельцы iPhone 15. Это указывает на их стремление иметь свежие девайсы и гаджеты. Тройку лидеров в списке заняли покупатели iPhone 14.

Источник изображения: Championat

Представители сервиса «Дампродам» особо отметили то, что многие россияне не готовы переплачивать за покупку новинки. Жители РФ предпочитают подождать несколько недель/месяцев, а потом приобрести новый мобильный телефон по более низкой цене, чем она была объявлена при самом начале старта продаж.



