При этом компания пытается решить проблему появления складок после долгого использования.

Компания Apple активно продвигается в направлении разработки своего первого складного iPhone, но этот процесс затягивается из-за нескольких моментов. По последним сообщениям, отдел исследований и разработок Apple уже тестирует прототипы мобильных телефонов со складным экраном, известных как iPhone Flip. Хотя ранее Apple старалась в значительной степени быть безучастной к тенденции складных телефонов, теперь компания активно работает над решением одной из основных проблем таких устройств – устранением складок на экране.

Как отмечают источники, включая издание The Information, Apple создала несколько прототипов складного iPhone, один из которых получил внутреннее обозначение V68. Эти прототипы складываются по горизонтальной линии, аналогично Samsung Galaxy Z Flip, и уже перешли за рамки концептуальной стадии, вступив в фазу разработки с поставщиками.

Складные телефоны, несмотря на их инновационный дизайн, пока составляют лишь небольшую часть рынка смартфонов. Продажи традиционных моделей iPhone продолжают превосходить продажи складных устройств, что, возможно, является одной из причин, почему Apple до сих пор не выпустила свой складной телефон, в то время как конкуренты, такие как Samsung, уже представили несколько поколений своих складных моделей, включая Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6.

Одной из главных проблем, с которыми сталкивается Apple, является устранение складок на экране, которые появляются при многократном складывании и раскладывании устройства. Компания также фокусируется на создании более тонкой и компактной модели, которая бы соответствовала высоким стандартам Apple. Кроме того, разработчики работают над интеграцией новых интересных функций, которые бы оправдывали более высокую цену складных телефонов.

Хотя первоначально предполагалось, что складной iPhone может быть выпущен в 2027 году, последние слухи указывают на возможность более раннего выпуска – уже в 2026 году. Это связано с обострившейся конкуренцией на рынке, особенно на китайском рынке, где местные производители активно представляют свои собственные складные модели.

Помимо складного iPhone, Apple также рассматривает разработку других складных устройств, таких как гибридные модели iPad и MacBook с крупными складными экранами. Эти устройства могут появиться на рынке до или одновременно с выпуском складного iPhone, демонстрируя амбициозные планы Apple по расширению своего портфеля инновационных продуктов.