Складных iPhone в ближайшее время можно не ждать

Компания Apple к настоящему времени успела протестировать множество прототипов складных аппаратов iPhone. Некоторые из них по своему дизайну напоминают такие устройства, как Samsung Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6. Определённых сроков релиза этих устройств до сих пор не существует. У прототипов имеется ряд недостатков, избавиться от которых не получается. Одним из них являются складки на экране. Другой проблемой является прочность шарнира.

Samsung лидирует на рынке складных смартфонов и выпустила уже шесть поколений аппаратов. Несмотря на это, даже она не смогла полностью избавиться от складки. Её видимость с годами стала меньше, но при определённом освещении она заметна. Учитывая ставку Apple на привлекательный дизайн устройств, компания не может допустить существование такого недостатка.

Рынок складных смартфонов пока невелик, так что Apple мало что теряет. Также может быть сформирован рынок складных ноутбуков. Apple может анонсировать складной MacBook с экраном 18,8 дюйма. Пока же промышленное производство этого устройства было отложено на конец 2027 или 2028 года.