Исходный код Android 15 опубликован в Android Open Source Project

Обычно следующая версия операционной системы Android появляется во время анонса очередного поколения смартфонов Google Pixel. В нынешнем году этого не произошло, поскольку аппараты Pixel 9 уже были анонсированы и готовятся поступить на прилавки. Только спустя несколько недель исходный код системы Android 15 был опубликован в рамках Android Open Source Project.

Таким образом, Android 15 скоро доберётся до некоторых моделей смартфонов Google Pixel. В ближайшие месяцы она начнёт распространяться на устройствах таких производителей, как Samsung, Honor, iQOO, Lenovo, Motorola, Nothing, OnePlus, Oppo, realme, Sharp, Sony, Tecno, vivo и Xiaomi. Среди новшеств системы можно назвать интеллектуальную регулировку громкости и сжатие динамического диапазона в приложениях с аудиоконтентом AAC с метаданными громкости. Улучшен доступ к приложениям при разделении экрана, а также отображение приложений от края до края экрана при поддержке версии SDK 35.

Разработчики начинают проводить мероприятия Spotlight Weeks, посвящённые различным техническим вопросам, связанным с Android. Здесь будут представляться новшества Android 15.