Процессор AMD нового поколения разогнали до рекордной частоты

Чтобы продемонстрировать возможности разгона своих материнских плат на чипсете X870E, компания Asus разогнала процессор AMD Ryzen 9 9950X. Использовалась плата ROG Crosshair X870E HERO. Как обычно, для охлаждения применялся жидкий азот, что позволило достичь температуры -188 °C.

Была отключена опция SMT, но были активны все 16 ядер 9950X, настроены на множитель x75 с напряжением 1,025 В. В итоге удалось достичь частоты 7548,68 МГц. Далее Asus установила пять рекордов в бенчмарках 7-Zip, Geekbench 3 Multi-core, Cinebench R20, Cinebench R23 и HWBOT x265 4K.

Asus 9950X (6,8 ГГц) / ROG Crosshair X870E HERO — 321,970 MIPS (1-е место среди 16-ядерных CPU)

Asus 9950X (6,92 ГГц) / ROG Crosshair X870E HERO — 60,798 CBR23 (1-е место среди 16-ядерных CPU)

Asus 9950X (6,92 ГГц) / ROG Crosshair X870E HERO — 23,550 CBR20 (1-е место среди 16-ядерных CPU)

Asus 9950X (6,8 ГГц) / ROG Crosshair X870E HERO — 170,646 GB3 (1-е место среди 16-ядерных CPU)

Asus 9950X (6,7 ГГц) / ROG Crosshair X870E HERO — 77,57 FPS X265 (1-е место среди 16-ядерных CPU)

Asus выложила видео на YouTube, в котором демонстрируется весь процесс разгона процессора AMD Ryzen 9 9950X на материнской плате ROG Crosshair X870E.





Материнские платы Asus X870E и X870, а также модели других производителей, уже доступны для покупки. Можно предположить, что другие производители тоже предпримут попытки разогнать процессоры на своих новых платах, чтобы привлечь к ним внимание потенциальных покупателей.