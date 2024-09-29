К сожалению, микрокод получили только материнские платы с флагманским чипсетом X670E

Продажи процессоров AMD нового поколения называются провальными. Серия Ryzen 9000 оказалась не такой быстрой, как обещали Лиза Су и компания, а попытки исправить положение не привели к значительным изменениям. В ходе оптимизации работы операционной системы и микрокода BIOS удалось повысить быстродействие в играх до 10% по сравнению с аналогами прошлого поколения. Это предельные значения, доступные при наличии флагманской видеокарты последнего поколения. Рядовые геймеры могут вообще не заметить значимых изменений, поэтому предпочитают покупать менее дорогую серию Ryzen 7000.

Эксперты полагают, что со временем новое поколение процессоров подешевеет и просто заменит собой прошлую серию.

Пока же AMD пытается сделать всё, чтобы привлечь внимание энтузиастов. Известно, что многие эксперты считают главным минусом серии Ryzen 9000 решение инженеров ограничить теплопакет Ryzen 5 9600Х и Ryzen 7 9700Х на отметке 65 Вт. Якобы, это позволило устанавливать такие камни в бюджетные материнские платы, но теперь отдельные производители материнских плат получили возможность исправить допущенную ошибку. Как стало известно, ASUS начала распространять микрокод AGESA PI 1.2.0.2 beta ещё в первой половине сентября. Тогда речь шла о предварительном тестировании, а на днях новая BIOS 2403 за версией AGESA PI 1.2.0.2 стала доступна всем владельцам материнских плат тайваньской компании с чипсетом X670E. Теперь оба указанных выше процессора будут работать с теплопакетом 105 Вт при первом подключении к компьютеру. На сайте ASUS указано, что в новом микрокоде есть и другие важные изменения.

Например, улучшена работа работы технологии EZ-Flash, что позволяет исключить появление целого ряда критических ошибок. По данным экспертов, на утро 29 числа обновление пришло ещё не на все флагманские материнские платы производства ASUS (ROG Crosshair X670E Extreme не получила), но рассылка действительно стартовала. Например, в числе первых микрокод был замечен на ROG Crosshair X670E Hero, ROG Strix 670E-F Gaming WiFi, а также ещё нескольких материнских платах. При этом не получившие финальной версии BIOS принимали участие в бета-тесте, а значит задержка имеет временный характер. А вот выйдет ли аналогичная версия микрокода на матерински платы с чипсетом В650, пока неясно. Теоретически, подобные устройства без проблем могут выжать 105 Вт из процессоров Ryzen 5 9600Х и Ryzen 7 9700Х, но пока производители делают новую функцию эксклюзивной для флагманского чипсета.

Несмотря на такой характер обновления BIOS, ждать значительного прироста быстродействия геймерам не приходится. Ранее в сети распространялись тесты, в которых количество кадров в секунду Ryzen 5 9600Х после изменения потребления почти не изменилось, тогда как Ryzen 7 9700Х в некоторых случаях стал быстрее до 13%. На самом деле таких случаев не так много, поэтому чаще всего после изменения показателя TDP с 65 Вт до 105 Вт с указанным процессорами ничего не происходит. Эксперты полагают, что энтузиастам нужно набраться терпения, ведь уже совсем скоро в продажу поступит новая серия процессоров AMD с технологией 3D V-Cache. Ryzen 9000X3D предложат новый уровень быстродействия в играх, а Ryzen 7 9800X3D станет самый скоростным камнем на планете. Появление его ожидается уже в конце октября, тогда как остальные новинки станут доступны в начале января. Поговаривают, что флагманы смогут предложить разгонный потенциал, что ранее в подобной линейке процессоров замечено не было.

Отметим, что ASUS не стала первой компанией, которая занялась разблокировкой теплопакета указанных выше процессоров. Несколько дней назад финальную версию микрокода AGESA 1.2.0.2 выпустила MSI, но здесь также задействован исключительно флагманский чипсет X670E.