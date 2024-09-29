Благодаря данному списку можно сложить представления о возможной ценовой политике плат для Intel

В американском ритейле HSSL были замечены материнские платы ASUS Z890, которые включают в себя сразу десять различных моделей вместе с указанием их цен. Хотя окончательные расценки могут измениться к моменту выхода, текущие значения дают представление о том, чего стоит ожидать от материнских плат Z890 этой марки и от других производителей.

По информации от @momomo_us, в распоряжении имеются списки продукции для материнских плат ASUS Z890. Большинство из этих списков не сопровождаются изображениями, однако некоторые всё же есть. Не стоит забывать, что представленные фотографии могут не соответствовать указанной модели. Например, изображение ASUS ROG STRIX Z890-I Gaming WiFi представляет собой стандартную материнскую плату формата ATX. Три выставленных изображения на самом деле относятся к моделям X870E/X870, поэтому их можно не учитывать.

При внимательном взгляде на перечень, можно заметить все подсерии, однако в ассортимент Z890 была включена новая модель — «MAX Gaming WiFi». Эта модель не имела никакого отношения к предыдущим материнским платам Intel или AMD от ASUS и, судя по всему, является самой бюджетной в линейке ASUS Z890.





Z890 MAX Gaming WiFi будет соревноваться с MSI Gaming Plus и аналогичными доступными материнскими платами от других брендов. Недавно ASUS опубликовала краткое видео, в котором представлены несколько материнских плат Z890 под названием «Материнские платы Intel следующего поколения», демонстрирующее изображения этих плат. Ожидается, что продажа материнских плат начнется 24 октября, одновременно с запуском процессоров Intel Arrow Lake.