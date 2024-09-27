Линейка Xiaomi 14T приносит премиальные возможности чуть дешевле

Компания Xiaomi ежегодно выпускает смартфоны серии T во второй половине года. 2024 год не стал исключением. В прошлый раз была выпущена линейка Xiaomi 13T. Теперь наступил черёд Xiaomi 14T и Xiaomi 14T Pro.

Оба смартфона имеют ряд сходных характеристик. Это панель OLED с диагональю 6,67 дюйма и частотой 144 Гц (разрешение 2712 x 1220, пиковая яркость 4000 нит). Ёмкость аккумулятора равна 5000 мА·ч (рассчитан на 1600 циклов зарядки), есть защита уровня IP68. Оба устройства защищены стеклом Gorilla Glass 5 спереди, хотя это уже не последнее поколение. Xiaomi утверждает, что задняя панель обоих смартфонов выполнена из стекла Gorilla Glass, но версия не называется.

Оба устройства поддерживают ряд ИИ-функций. Среди них: Circle to Search от Google, AI Film для интеллектуального видеомонтажа, AI Interpreter, AI Notes, AI Recorder и AI Subtitles (предположительно, это Live Caption под новым именем). AI Notes и Recorder предлагают перевод в реальном времени, идентификацию говорящего и создание кратких сводок. Xiaomi сообщает, что функция Circle to Search будет запущена 6 октября.

Модель Pro является полноценным флагманом на MediaTek Dimensity 9300 Plus. Мощность зарядки составляет 120 Вт, беспроводной — 50 Вт. Xiaomi утверждает, что до 100% смартфон зарядится за 19 минут, но в реальности результаты могут немного отличаться.

Старшая модель оснащена продвинутой системой камер. Основная камера — 50 Мп с сенсором Light Fusion 900 (размер пикселей — 1,2 мкм). Есть телеобъектив 50 Мп с 2,5-кратным зумом и сверхширокоугольная камера 12 Мп. Устройство поддерживает запись видео в разрешении 8K/30 кадров/с и режим MasterCinema для 10-битных видео HDR в стандарте Rec. 2020.

Обычный Xiaomi 14T тоже неплох. Он использует более доступный процессор Dimensity 8300 Ultra. Мощность проводной зарядки снижена до 67 Вт, а беспроводная зарядка отсутствует.

Разрешение основной камеры здесь 50 Мп с сенсором IMX906 (пиксели размером 1 мкм). Телеобъектив — 50 Мп с 2-кратным зумом и сверхширокоугольная камера — 12 Мп. Не поддерживается съёмка видео в 8K.

Стандартный Xiaomi 14T будет стоить 649 евро за базовую версию с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ хранилища. Он будет доступен в лимонно-зелёном, сером, синем и чёрном цветах. Модель лимонного зелёного цвета имеет заднюю панель из эко-кожи, у остальных она стеклянная.

Модель Xiaomi 14T Pro будет стоить 799 евро за базовую версию с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ хранилища. Доступны серый, синий и чёрный цвета.





В результате Xiaomi 14T Pro дешевле по сравнению с Samsung Galaxy S24 (899 евро) и Google Pixel 9 (899 евро). Вы не получите 7 лет поддержки, но получите лучший зум, более быструю проводную и беспроводную зарядку, а также увеличенную ёмкость аккумулятора.