Xiaomi Mix Flip бросает вызов Samsung Galaxy Z Flip 6

На развивающемся рынке складных смартфонов компания Xiaomi не является новичком. Она непрерывно развивает технологии, которые делают её складные смартфоны особо интересными. Недавно компания представила модель Mix Fold 4, одну из наиболее тонких. Теперь в международную продажу поступает аппарат Mix Flip.

Mix Flip становится первым складным смартфоном компании в формате «раскладушка». В Китае он был представлен ранее в этом году. Теперь настала очередь покупателей в других странах. В августе устройство появилось в Европе, а теперь и в остальных регионах.

Mix Flip обладает экраном OLED 6,86 дюйма с внешним экраном 4,01 дюйма. Его пиковая яркость составляет 3000 нит, а в режиме высокой яркости значение достигает 1600 нит.

Xiaomi рассказывает, что экран для уведомлений поддерживает набор текста с клавиатуры и использование приложений вроде YouTube и Google Maps. В основе устройства лежит процессор Snapdragon 8 Gen 3 и батарея 4780 мАч. Только через 1600 циклов зарядки ёмкость батареи сократится до 80% от первоначальной.

Mix Flip обладает проводной зарядкой мощностью 67 Вт. У него нет беспроводной зарядки и рейтинга защиты от влаги. В этом он уступает Galaxy Z Flip 6 и Motorola Razr Plus 2024.

Снова смартфон Xiaomi получил камеру под брендом Leica. У основной камеры разрешение 50 Мп, столько же у телеобъектива с 2-кратным зумом. Это приносит повышенную чёткость и детализацию.

Телеобъектив отвечает и за макросъёмку, имея минимальное фокусное расстояние 9 см. Спереди находится камера 32 Мп.

Xiaomi Mix Flip стоит 1299 евро за базовую модель 12/512 ГБ. Он предлагается в чёрном и фиолетовом цветах.