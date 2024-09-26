Redmi Note 14 Pro представлена в четырёх цветовых вариантах, а Pro+ — в трёх.

Бренд Redmi официально анонсировал свои очередные бюджетные флагманы — Redmi Note 14 Pro и Pro+. Они приносят прочные корпуса, изогнутые экраны и качественные камеры.

Redmi Note 14 Pro+ выделяется среди конкурентов благодаря впечатляющей для своего ценового сегмента камере. Сзади их три с основной 50 Мп. Сенсор OmniVision Light Hunter 800, ранее использовавшийся в Xiaomi 14 Civi, отлично справляется при слабом освещении и выдаёт впечатляющий динамический диапазон.

Телеобъектив 50 Мп с 2,5-кратным оптическим зумом, а также сверхширокая камера на 1230 градусов завершают картину. Pro+ умеет снимать 4K на 30 кадров/с и 1080p на 60 кадров/с, что делает его универсальным аппаратом для создателей контента.

Обе модели Redmi Note 14 Pro и Pro+ созданы максимально долговечными. Используется архитектура «King Kong». Передняя панель защищена стеклом Gorilla Glass Victus 2, а задняя — Gorilla Glass 7i. Предлагается рейтинг IP68 защиты от пыли и воды.

Используются панели OLED размером 6,67 дюйма с частотой 120 Гц и полным покрытием цветового диапазона DCI-P3. Модель Pro+ предлагает более высокую пиковую яркость и более высокочастотное ШИМ-затемнение для снижения нагрузки на глаза.

Redmi Note 14 Pro+ работает на Snapdragon 7s Gen 3 и с 16 ГБ памяти плюс 512 ГБ хранилища. В модели Pro используется MediaTek Dimensity 7300-Ultra, памяти здесь меньше.

У Pro+ ёмкость аккумулятора 6200 мАч и быстрая зарядка мощностью 90 Вт. В модели Pro батарея 5500 мАч и зарядка 45 Вт.

Redmi Note 14 Pro представлена в четырёх цветовых вариантах, а Pro+ — в трёх. Pro+ стоит от 1900 юаней, модель Pro — от 1400 юаней. Неясно, будут ли эти устройства продаваться в других странах.