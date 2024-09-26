Похоже, что компания Qualcomm решила перейти на новые названия своих мобильных чипсетов для смартфонов

Qualcomm, похоже, меняет стратегию наименования для своих флагманских процессоров. Тизер смартфона Xiaomi 15 намекает, что предстоящий Snapdragon 8 Gen 4 будет называться Snapdragon 8 Elite, отходя от обычного хронологического наименования чипов. Новый подход похож на наименование процессоров Qualcomm Snapdragon X Elite, которое используется в ноутбуках Windows.

Ранее ожидалось, что Qualcomm продолжит использовать свою систему нумерации для Snapdragon 8 Gen 4. Однако слово «Elite» предполагает новый подход, который может привести к некоторой путанице из-за ее сходства с названием Snapdragon X Elite. Xiaomi 15 должен выйти 23 октября, это предполагает, что Qualcomm объявит о Snapdragon 8 Elite до этой даты.

Snapdragon 8 Elite является первым 3-нм чипсетом Qualcomm. Этот новый чип обеспечивает значительный прирост производительности графического процессора на 56% по сравнению с Snapdragon 8 Gen 3. Galaxy S25 Ultra, который, как ожидается, также будет оснащен чипом Snapdragon 8 Elite, недавно был замечен на Geekbench с базовой тактовой частотой 3,53 ГГц и пиковой тактовой частотой 4,47 ГГц. Устройству удалось набрать 3011 баллов в одноядерном тесте и невероятные 9706 баллов в многоядерном тесте.

Другие утечки и сертификации показали, что Xiaomi 15 Pro дебютирует с быстрой зарядкой мощностью 90 Вт, а также с оболочкой HyperOS 2.0 на базе Android 15 и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев. Также утверждается, что устройство будет иметь массивную батарею емкостью 6000 мАч и степень защиты от воды и пыли IP69. Помимо модели Pro, компания также, как ожидается, представит обычный Xiaomi 15 23 октября, в то время как Xiaomi 15 Ultra будет представлен позже.