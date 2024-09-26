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Серия смартфонов Xiaomi 15 получит чипсет Snapdragon 8 Elite
Похоже, что компания Qualcomm решила перейти на новые названия своих мобильных чипсетов для смартфонов

 Qualcomm, похоже, меняет стратегию наименования для своих флагманских процессоров. Тизер смартфона Xiaomi 15 намекает, что предстоящий Snapdragon 8 Gen 4 будет называться Snapdragon 8 Elite, отходя от обычного хронологического наименования чипов. Новый подход похож на наименование процессоров Qualcomm Snapdragon X Elite, которое используется в ноутбуках Windows.

 Ранее ожидалось, что Qualcomm продолжит использовать свою систему нумерации для Snapdragon 8 Gen 4. Однако слово «Elite» предполагает новый подход, который может привести к некоторой путанице из-за ее сходства с названием Snapdragon X Elite. Xiaomi 15 должен выйти 23 октября, это предполагает, что Qualcomm объявит о Snapdragon 8 Elite до этой даты.

 Snapdragon 8 Elite является первым 3-нм чипсетом Qualcomm. Этот новый чип обеспечивает значительный прирост производительности графического процессора на 56% по сравнению с Snapdragon 8 Gen 3. Galaxy S25 Ultra, который, как ожидается, также будет оснащен чипом Snapdragon 8 Elite, недавно был замечен на Geekbench с базовой тактовой частотой 3,53 ГГц и пиковой тактовой частотой 4,47 ГГц. Устройству удалось набрать 3011 баллов в одноядерном тесте и невероятные 9706 баллов в многоядерном тесте.

 Другие утечки и сертификации показали, что Xiaomi 15 Pro дебютирует с быстрой зарядкой мощностью 90 Вт, а также с оболочкой HyperOS 2.0 на базе Android 15 и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев. Также утверждается, что устройство будет иметь массивную батарею емкостью 6000 мАч и степень защиты от воды и пыли IP69. Помимо модели Pro, компания также, как ожидается, представит обычный Xiaomi 15 23 октября, в то время как Xiaomi 15 Ultra будет представлен позже.

#xiaomi #snapdragon 8 gen 4 #xiaomi 15 #xiaomi 15 pro #xiaomi 15 ultra #snapdragon 8 elite
Источник: gizmochina.com
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Xiaomi указала в своём тизере новое название будущего флагманского процессора от Qualcomm
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