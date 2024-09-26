В частности, раньше времени были показаны несколько коротких рекламных видеороликов.

Следующий значительный релиз от Xiaomi, это смартфоны Xiaomi 14T и Xiaomi 14T Pro, который официально состоится 26 сентября. Как часто бывает с предстоящими выпусками Xiaomi, вокруг этих новых моделей было много утечек информации. Однако на этот раз источником этих утечек стала сама компания Xiaomi. А конкретнее, Xiaomi Romania опубликовала несколько рекламных видеороликов раньше срока, что позволило получить первые подробности о новых смартфонах. В одном из клипов особое внимание уделяется камерам Xiaomi 14T и 14T Pro, которые были разработаны совместно с известной компанией Leica. Камеры оснащены объективами Summilux, что обещает высокое качество снимков. Видео демонстрирует, как Xiaomi 14T Pro делает снимок с фокусным расстоянием 60 мм, хотя точно не ясно, является ли это собственным фокусным расстоянием камеры или это один из режимов зума.

Второй клип фокусируется на видеосъëмке, в частности на «режиме Movie», который также присутствует в телефонах серии Xiaomi 14 (не T). В этом режиме используется соотношение сторон 2,29:1, соответствующее классическому анаморфному широкоэкранному формату, и добавляется кинематографическое боке с возможностью автоматического переключения фокуса. На видео можно увидеть, как фокус камеры переключается с одного человека на другого, создавая профессиональное кинематографическое впечатление.

Последнее видео не сосредоточено конкретно на телефонах Xiaomi 14T, а представляет обзор новых продуктов. В список новинок входят не только смартфоны Xiaomi 14T и 14T Pro, но и новые наушники (Xiaomi Buds 5), новые часы и многое другое.















