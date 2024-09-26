Финансисты недовольны интересом к iPhone 16

Финансовая компания Morgan Stanley провела исследование сроков ожидания и выяснила, что интерес к последней линейке айфонов намного ниже, чем был к предшественникам. По мнению аналитиков, спрос на новые смартфоны ниже прежнего.

Вот как выглядят сроки ожидания iPhone 16 на фоне iPhone 15:

iPhone 16 Pro Max: 25,5 дней (по сравнению с 43,5 дня в 2023 году).

iPhone 16 Pro: 18,5 дней (по сравнению с 32,5 дня в 2023 году).

iPhone 16: 9 дней (по сравнению с 14 дней в 2023 году).

iPhone 16 Plus: 7,9 дней (по сравнению с 13,9 дня в 2023 году).

Среднее время ожидания с момента начала предзаказов по сегодняшний день составляет 14 дней. Это стало самым коротким показателем среди всех циклов за последние 5 лет и находится примерно на уровне сроков ожидания iPhone 12. Morgan Stanley оценивает вероятность сокращения заказов на производство в 50%. При этом сроки доставки являются не самым достоверным показателем результатов в первые дни выпуска продукта.

Срок ожидания — это период времени между выполнением заказа и его получением. Короткое время ожидания может и не означать, что продукт плохо продаётся. Это может указывать на то, что производитель сразу подготовил большие партии товара и дефицита нет. В прежние годы доставка могла пострадать из-за пандемии.

Morgan Stanley утверждает, что первые покупатели обновляют свои айфоны, поскольку они устарели или же хотят получить улучшенную камеру и увеличенное время работы. Искусственный интеллект пока мало кому интересен, тем более что технология Apple Intelligence пока существует лишь в виде бета-версии.

Среди других признаков непопулярности iPhone 16 можно назвать уже начавшиеся скидки на них для сотрудников Apple.



