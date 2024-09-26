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ddr22
iPhone 16 Pro Max не смог обойти Huawei Pura 70 Ultra в тесте камеры, заняв 4 место в DxOMark
Как показали тесты на DxOMark, iPhone 16 Pro Max занял четвертое место в общем рейтинге камер, уступив Huawei Pura 70 Ultra.

Несмотря на то, что iPhone 16 Pro Max занял четвертое место в рейтинге камер DxOMark, он все равно остается королем съемки видео. В новом тестировании iPhone 16 Pro Max показал результаты ниже некоторых флагманских моделей Android-смартфонов. Первое место в рейтинге занял Huawei Pura 70 Ultra, за ним следуют Google и Honor. Рейтинг DxOMark оценивает качество фото и видео, проводя различные тесты и сценарии использования камеры. 

Хотя камера iPhone 16 Pro Max показала некоторые улучшения в качестве изображения и производительности видеосъемки, она не дотянула до лидеров рейтинга. Видеосъемка на новом iPhone показала выдающиеся результаты в разрешении 4K и с переменной частотой кадров 60 кадров в секунду. Также устройство имеет режим 4K /120fps и другие «Pro» режимы с возможностью настройки параметров, которые отсутствуют на конкурирующих устройствах.

Камера также получила улучшенную обработку и новые возможности редактирования фотографий. Новые функции обработки изображений, такие как фотостили Undertones и Mood, позволяют пользователем получать более качественные фотографии.

Тем не менее, улучшений в масштабировании и обработке текстур не замечено. Качество изображения на телезуме также неоднородно, а при увеличении масштаба до 2-5х падает детализация. Несмотря на это, iPhone 16 Pro Max продолжает быть лидером в съемке видео. Устройство имеет новую кнопку управления камерой, которая позволяет пользователю более гибко контролировать фото- и видеосъемку.

#iphone 16 pro max
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