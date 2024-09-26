Стекло не выдержало падения с 2-х метровой высоты.

Модели iPhone 16 и iPhone 16 Pro получили ряд обновлений, как в дизайне, так и во внутреннем устройстве смартфонов, причем заметное внимание было уделено ремонтопригодности. Одним из наиболее заметных улучшений является аккумулятор, который теперь гораздо проще заменить. Недавний тест показал, что замена батареи в iPhone 16 занимает менее 90 секунд. Однако, несмотря на то что Apple улучшила ремонтопригодность некоторых компонентов, долговечность стекла Ceramic Shield по-прежнему вызывает опасения: стекло на передней и задней панелях iPhone 16 по-прежнему уязвимо к повреждениям. Новый тест на падение подтверждает, что iPhone 16 Pro Max так же подвержен разрушению, как и его предшественники.

Ежегодный тест на падение, проводимый компанией Allstate, позволяет получить представление о стойкости стекла iPhone. Результаты показали, что Ceramic Shield в iPhone 16 Pro Max разбивается так же легко, как и в предыдущих моделях. Хотя технология второго поколения включает в себя улучшенную керамическую вставку для повышения прочности, стекло, по своей природе, по-прежнему склонно к трещинам. Эта проблема усугубляется увеличением размеров моделей, поскольку большие устройства по своей природе имеют больше уязвимых мест в конструкции, особенно когда речь идет о целостности стекла.

Тест на падение, проведенный Allstate, включал в себя сбрасывание iPhone 16 Pro Max с высоты двух метров. Были протестированы различные варианты падения, включая удары лицом вниз и спиной вниз. Если титановая рамка устройства выдержала несколько ударов, получив вмятины и потертости, то само стекло оказалось не таким прочным. Заднее стекло разбилось при первом же падении.

После ударов некоторые внутренние компоненты остались работоспособными. Однако корпус камеры был полностью разрушен, что сделало устройство непригодным для использования. Примечательно, что тактильные датчики продолжали работать, что говорит о том, что ремонт может восстановить полную функциональность.