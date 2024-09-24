Немногочисленные пользователи Thunderbird на Windows 7 лишатся поддержки

Разработчики почтового клиента Thunderbird трудятся над обновлением и переработкой классической программы для персональных компьютеров. Ресурсов у них не слишком много, поэтому команда решила прекратить поддержку старых операционных систем уже со следующего крупного релиза клиента.

Директор по инженерным разработкам Thunderbird Андрей Хайдукевич рассказал, что почтовый клиент с открытым исходным кодом не будет продлевать поддержку старых платформ, как это сделала Mozilla в случае с Firefox. Недавно Mozilla объявила, что последняя версия Firefox 115 ESR получит полгода обновлений безопасности на Windows 7 и 8. В случае с Thunderbird решили пойти другим путём.

Последней версией с гарантированной совместимостью с Windows 7/8 и macOS 10.12–10.14 станет Thunderbird 115.15.x. Возможно, будет выпущено ещё одно небольшое обновление после 115.15.0, но не более того.

Решение основывается на трёх основных причинах. Количество пользователей Thunderbird на Windows 7 и 8 невысокое — примерно 6% по сравнению с 11% у Firefox. Кроме того, у разработчиков Thunderbird меньше ресурсов, чем у команды Firefox. Планирование дальнейших релизов после версии 115 может отнять у программистов время от более важных задач.

Пользователей призывают обновить операционную систему, а лучше заодно и купить новый компьютер. Последний выпуск Thunderbird 115 ESR будет доступен для скачивания на серверах Mozilla в течение некоторого времени, но потом может полностью исчезнуть, если станет небезопасным для использования.

Thunderbird 115 и даже более ранние версии наверняка без особых проблем продолжат работать на Windows 7. Например, Thunderbird 3.1.9 2011 года до сих пор работает вполне нормально.

Разработкой Thunderbird занимается MZLA Technologies Corporation, созданная Mozilla в 2020 году дочерняя компания. Команда MZLA практически с нуля создаёт программное обеспечение с новым интерфейсом и поддержкой современных возможностей для работы с электронной почтой.