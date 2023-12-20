Команда Mozilla объявила об отсрочке запуска Android-версии почтового клиента Thunderbird. Разработчики решили не спешить с выпуском и сосредоточиться на доработке всех запланированных функций

Команда разработчиков Mozilla обновила планы по выпуску Android-версии своего популярного почтового клиента Thunderbird. Вместо того, чтобы спешить с выпуском первой версии до конца 2023 года, теперь они решили уделить больше времени разработке.

реклама

В блоге команды было объявлено, что несмотря на сокращение списка функций, они не успевают завершить разработку в запланированные сроки. Поэтому решено было отложить выпуск и не назначать новую дату, пока не будут реализованы все запланированные функции.

До тех пор пользователи могут использовать K-9 Mail, который служит основой для разработки Thunderbird для Android. Mozilla приняла на работу разработчика K-9 Mail в 2022 году, и сейчас текущая версия K-9 Mail уже включает все новые функции, а бета-версия получает обновления, над которыми ведется работа.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Mozilla также сообщила, что после запуска Thunderbird для Android, пользователи все еще смогут пользоваться K-9 Mail. Оба приложения будут идентичными по функциональности, отличаясь только названием, логотипом и цветовой схемой.