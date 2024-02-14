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Mozilla увольняет 60 человек в свете сокращения планов разработки
Создатели браузера Firefox будут работать над меньшим числом проектов

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Некоммерческая организация Mozilla, известная в первую очередь своим веб-браузером Firefox, сокращает 5% своего персонала. Это означает, что без работы останутся около 60 человек. Причина этого состоит в том, что компания прекращает работать над несколькими проектами.

В частности, уменьшатся инвестиции в разработку функциональности Online Footprint Scrubber. Она была представлена всего неделю назад в рамках сервиса Mozilla Monitor Plus. Как видно из названия, данная функциональность призвана удалять цифровые следы пользователей из интернета. Также будет сокращена работа над продуктами и сервисами VPN Relay.

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В письме сотрудникам компании сказано, что постепенно сводится к минимуму разработка сервисов виртуального мира Hubs, которая началась несколько лет назад. В будущем клиенты этого сервиса получат указания, как покинуть его, но не сейчас.

Также пострадает сервис Mozilla.social, совместно с Mastodon представленный в прошлом году. Команды Pocket, Content и AI/ML будут объединены.

Основные ресурсы получат продукты вроде Firefox Mobile, где компания видит наибольший потенциал роста. Браузер Firefox остаётся наиболее популярным у Mozilla. Недавно была представлена версия под номером 122, получившая улучшенные возможности перевода и предложения в процессе поиска.

Также компания известна своим почтовым клиентом Thunderbird. Прошлым летом началась его модернизация, название поменяли на Thunderbird Supernova, поменялся логотип, появилась новая панель инструментов.

#firefox #mozilla
Источник: neowin.net
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