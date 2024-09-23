Tales of the Shire появится в продаже 25 марта

На позапрошлой неделе появлялась новость о том, что однопользовательская игра-симулятор жизни Tales of the Shire от Private Division и Wētā Workshop перенесена на 2025 год. В воскресенье была озвучена новая дата релиза: 25 марта 2025 года. Также разработчики поделились информацией об игровом процессе.

По их словам, с помощью игры в Tales of the Shire геймеров хотят погрузить в мир хоббитов. Это означает занятия вроде ухода за садом, рыбалки в пруду или прогулки у ручья. Целью является создание умиротворяющей и беззаботной атмосферы. Все аспекты игры были тщательно проработаны на основе многолетнего опыта взаимодействия авторов игры с миром «Властелина колец».

Ставка в игре делается на создание сообщества и товарищество. Действие, если можно его так назвать, разворачивается в деревне Байуотер. По мере укрепления связи с сообществом Байуотера и дружбы с местными жителями, растёт товарищество, что позволяет продвигаться по сюжету.





Tales of the Shire появится на ПК, PlayStation 5, Xbox Series S|X и Nintendo Switch. Информация о цене пока не была названа.