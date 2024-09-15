Игра будет доступна для PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X и Nintendo Switch.

Разработчик Wētā Workshop и издатель Private Division объявили, что выход Tales of the Shire будет перенесен с 2024 года на начало 2025 года. Новость появилась в коротком сообщении, опубликованном в социальных сетях.

Tales of the Shire была представлена около года назад как уютная однопользовательская игра, действие которой будет происходить в любимой стране хоббитов Толкиена из «Властелина колец». Игроки могут настраивать внешность и наряды хоббитов, а также украшать свой хоббитский дом, используя свободное от сетки размещение, чтобы расставить мебель и домашний декор по своему вкусу. Любому поклоннику «Властелина колец» хорошо известна любовь хоббитов к еде.

В Tales of the Shire игрокам придется добывать пищу, ловить рыбу и ухаживать за садом, чтобы пополнить запасы, собирая сезонные урожаи и цветы по мере того, как будет идти время в их усадьбе. Wētā Workshop также пообещала достаточное количество исследований: игроки смогут изучать Байуотер и находить потерянные сокровища на тайных полянах Шира. Динамичная погода будет влиять на повседневную рутину, и даже будут сезонные сюрпризы в зависимости от времени года. На протяжении всей сюжетной линии игры игроки будут встречать знаковых персонажей, с которыми можно будет торговать, а выполнение клубных миссий поможет получить официальный статус деревни в Байуотере.