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Появилась информация о процессорах в iPhone 18
Работа над iPhone 18 в Apple уже ведётся

Apple только начинает продажи смартфонов серии iPhone 16, и обзоры только начинают появляться в сети. Между тем, утечки данных говорят о моделях не только следующего года, но и дальше. Известный инсайдер Мин-Чи Куо с хорошей репутацией в сфере слухов об Apple рассказал кое-что про iPhone 18.

По его данным, некоторые модели iPhone 2026 года могут быть оснащены чипом на техпроцессе 2 нм. Это сделает их быстрее и эффективнее, чем нынешние процессоры. Правда, iPhone 18 и модель Plus могут довольствоваться техпроцессом 3 нм процессоры. За 2 нм придётся доплачивать, поскольку такие процессоры ожидаются только в более дорогих моделях iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.

Это ожидаемо, поскольку в последние годы Apple предлагает менее мощные процессоры в более дешёвых iPhone. В этом году iPhone 16 и iPhone 16 Plus получили A18, а iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max — модель A18 Pro.

A18 и A18 Pro стали очередным этапом развития мобильных чипов Apple. Несмотря на ряд схожих характеристик, версия Pro имеет несколько отличий. Оба чипа созданы на втором поколении техпроцесса 3 нм. Они обладают шестиядерным CPU, улучшенным 16-ядерным движком нейронных вычислений и улучшенной подсистемой памяти.

Чип A18 Pro получил шестиядерный GPU, а A18 — пятиъядерный. Модели iPhone 16 Pro обладают более широкой пропускной способностью памяти и большими кэшами, чем у процессора A18. 

Куо утверждает, что вся линейка iPhone 17 в следующем году полчит чипы на 3 нм. Их вероятными названиями являются A19 и A19 Pro. Чипы в iPhone 18 могут принести улучшенную производительность и большую энергоэффективность.

#смартфоны #apple #iphone
Источник: digitaltrends.com
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