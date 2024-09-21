Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
Производительность чипсетов Apple A18 Pro и Snapdragon 8 Gen 3 сравнили в игре Genshin Impact
Результаты показывают, что высокого влияние также оказывает система рассеивания тепла.

Новые модели iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max от Apple привнесли значительные улучшения, которые заметно повышают производительность и стабильность этих устройств, особенно в контексте игровых задач. Одной из ключевых инноваций в iPhone 16 Pro является интеграция графеновой тепловой системы. Эта система существенно улучшает рассеивание тепла, позволяя устройству работать более стабильно, особенно при выполнении ресурсоëмких задач, таких как игры. Кроме того, чипсет A18 Pro, используемый в этих моделях, более производительный по сравнению с предыдущим чипсетом A17 Pro. 

Для оценки производительности и стабильности iPhone 16 Pro Max были проведены тесты с игрой Genshin Impact и другими ресурсоëмкими играми. Эти тесты включали сравнение с предыдущими моделями iPhone, а также с флагманскими устройствами Android, оснащенными процессорами Snapdragon 8 Gen 3 и Dimensity 9300+. iPhone 16 Pro Max показал значительное преимущество над iPhone 15 Pro Max в плане производительности и стабильности. Однако, Red Magic 9S Pro, выпущенный в июле этого года с процессором Snapdragon 8 Gen 3, смог превзойти iPhone 16 Pro Max в игре Genshin Impact. Это частично объясняется активной системой охлаждения в Red Magic 9S Pro, которая позволяет устройству использовать больше энергии без значительного нагрева.

В тестах Genshin Impact чип A18 Pro в iPhone 16 Pro Max поддерживал среднюю частоту кадров в 55,5 кадров в секунду. В то же время, флагманские устройства Android на базе Snapdragon 8 Gen 3 обеспечивали среднюю частоту кадров в 59,9 кадров в секунду. Хотя разница не слишком велика, игровой процесс на Red Magic 9S Pro был значительно более стабильным и плавным, благодаря его активной системе охлаждения. Интересно отметить, что тот же чип A18, используемый в iPhone 16 Pro, достигал только 49,5 кадров в секунду и демонстрировал менее стабильную производительность по сравнению с более топовой моделью данной серии. Это, вероятно, связано с относительно худшей системой рассеивания тепла в модели Pro. В противоположность этому, в случае с iPhone 16 и iPhone 16 Plus, A18 в меньшем 6,1-дюймовом телефоне показывал более высокую частоту кадров, чем его более крупный 6,7-дюймовый "брат".

При этом не все устройства Android с процессором Snapdragon 8 Gen 3 показывали одинаковые результаты. Например, Xiaomi 14 Pro, также оснащëнный чипом Snapdragon 8 Gen 3, смог набрать среднюю частоту кадров всего 38,9 кадров в секунду. Это указывает на разницу в системе отвода тепла и настройке производительности между различными моделями. Кроме улучшений в производительности, новые модели iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max также отличаются увеличенной автономностью работы, благодаря более ëмким батареям. Например, iPhone 16 Pro показал значительное увеличение времени автономной работы, продержавшись 14 часов и 7 минут при непрерывном веб-серфинге при яркости экрана 150 нит.

#apple #процессор #snapdragon #snapdragon 8 gen 3 #snapdragon 8 #snapdragon 8 gen #apple a18 pro #apple a18 #snapdragon 8 gen 3 leading version #apple a18 bionic
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

«Туполев» подготовил площадку для установки крупного фрезерного станка для обработки длинномерных деталей самолётов
5
На генерацию 100 слов с помощью GPT-4 требуются примерно полтора литра чистой воды
10
Авиакомпания «Россия» снова будет перевозить пассажиров на двухэтажных самолётах
1
Rockstar раскрыла причины утечки данных GTA 6 — хакер взломал сотрудника через фишинговую ссылку
+
Новую God of War Ragnarök слили на торренты, но игра не запускается на мобильной GeForce RTX 3050
8
На бывшем заводе «Mazda» во Владивостоке запущено новое производство
1
Великобритания впервые публично продемонстрировала свой новейший танк Challenger 3
3
Немецкие военные анонсировали создание первого в мире мобильного квантового компьютера в 2027 году
1
Список оснащения Lada Aura стал известен до официальной презентации автомобиля
+
Видеокарты с 4 ГБ VRAM утратили актуальность — игровые новинки на них уже не запускаются
6
Minecraft Live вернется в конце этого месяца
+
Представлен список телефонов OPPO, которые обязательно будут обновлены до Android 15
+
Обновление Windows 11 24H2 для ПК без Copilot+ не выйдет 8 октября
+
Xiaomi официально анонсировала новую серию смартфонов Redmi Note 14
3
Обновление iOS 18 повысило производительность iPhone 11 на 3,3%
2
ASUS выпустила панорамные двухкамерные Mid-Tower корпуса TUF Gaming GT502 Horizon
+
Samsung начала массовое производство PCIe 5.0 накопителей PM9E1 с пиковой скоростью 14,5 ГБ/с
+
Redmi Watch 5 Lite будут выпущены 25 сентября
+
Миллионы лет назад Земля могла иметь систему колец, как у Сатурна
1
Космический телескоп Уэбба представил изображения взаимодействия галактик Arp 107
+

Популярные статьи

На радиолампах 6Ж1П времён СССР китайцы сегодня собирают электронику и продают её на Алиэкспресс
29
7, 8 или 65 нанометров - чего на самом деле достиг Китай
18
Обзор смартфона Doogee S200 и сравнение его с Oukitel WP19
1
Почему нельзя экономить на материнской плате, и сколько fps теряет видеокарта с интерфейсом PCIe 3.0
104
God of War Ragnarök слишком требовательная и нуждается в видеокарте за 50 000р для 1080р@60 fps
76
Обзор электронной книги PocketBook 700 Era Color с цветным экраном E Ink Karta 3
2
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Сентябрь)
19
На что обратить внимание при выборе смартфона, и по каким характеристикам Xiaomi обходит Apple
7
Кто же прав — виниловые или цифровые аудиофилы, а может последователи Котельникова
23
5 маленьких фейлов PlayStation 5
+

Сейчас обсуждают

Китя
14:15
2К без HDR ну всяко знаешь толк в графике.
God of War Ragnarök слишком требовательная и нуждается в видеокарте за 50 000р для 1080р@60 fps
Китя
14:14
Самая красивая игра за все время. Очень требовательная графа супер.
God of War Ragnarök слишком требовательная и нуждается в видеокарте за 50 000р для 1080р@60 fps
Бахтиер Кудратуллаев
14:13
Гамаю в Once Human. ПвЕ в открытом мире. Игра красивейшая, на ультрах в 2К, 120 фпс. Картинка супер плавная. Хреново, руськово языка нет. Но я учу английский. ps. а у кити 70 фпс это лаги. ему надо...
God of War Ragnarök слишком требовательная и нуждается в видеокарте за 50 000р для 1080р@60 fps
Dimkovski
14:13
7700XT QHD не тянет. Эта карта под безкомпромисный, но всё же FHD. Минимум для QHD это 7800XT или 4070S.. а лучше 7900GRE или 4070Ti. Всё без лучей, разумеется.
Сколько сегодня стоит мощная игровая сборка для 2K@60fps, и почему без видеокарты AMD не обойтись
Cowboy Huggies
14:09
Срущей собаки тут нехватает!
God of War Ragnarök слишком требовательная и нуждается в видеокарте за 50 000р для 1080р@60 fps
Бахтиер Кудратуллаев
14:07
да херь она. 79 фпс это лагадром. руби настройки, не тянет карта
God of War Ragnarök слишком требовательная и нуждается в видеокарте за 50 000р для 1080р@60 fps
Zhuge Liang
14:07
о, все, как у нас в России: чиновники сами себе повышают зарплаты и надбавки)
СМИ: киевские власти предлагают значительно увеличить зарплаты чиновникам в 2025 году
Zhuge Liang
14:02
все просто: 2000 в сутки никуда не выбывает))
В ВСУ ежемесячно поступает до 8 тысяч добровольцев
Бахтиер Кудратуллаев
14:00
парни ютуб опять сдох. как починить? стояла -1 . работал до седня. щя нет
Сколько сегодня стоит мощная игровая сборка для 2K@60fps, и почему без видеокарты AMD не обойтись
World Trailer
13:57
Да звук. Нет не фотошоп:
На радиолампах 6Ж1П времён СССР китайцы сегодня собирают электронику и продают её на Алиэкспресс
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем