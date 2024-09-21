Результаты показывают, что высокого влияние также оказывает система рассеивания тепла.

Новые модели iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max от Apple привнесли значительные улучшения, которые заметно повышают производительность и стабильность этих устройств, особенно в контексте игровых задач. Одной из ключевых инноваций в iPhone 16 Pro является интеграция графеновой тепловой системы. Эта система существенно улучшает рассеивание тепла, позволяя устройству работать более стабильно, особенно при выполнении ресурсоëмких задач, таких как игры. Кроме того, чипсет A18 Pro, используемый в этих моделях, более производительный по сравнению с предыдущим чипсетом A17 Pro.

Для оценки производительности и стабильности iPhone 16 Pro Max были проведены тесты с игрой Genshin Impact и другими ресурсоëмкими играми. Эти тесты включали сравнение с предыдущими моделями iPhone, а также с флагманскими устройствами Android, оснащенными процессорами Snapdragon 8 Gen 3 и Dimensity 9300+. iPhone 16 Pro Max показал значительное преимущество над iPhone 15 Pro Max в плане производительности и стабильности. Однако, Red Magic 9S Pro, выпущенный в июле этого года с процессором Snapdragon 8 Gen 3, смог превзойти iPhone 16 Pro Max в игре Genshin Impact. Это частично объясняется активной системой охлаждения в Red Magic 9S Pro, которая позволяет устройству использовать больше энергии без значительного нагрева.

В тестах Genshin Impact чип A18 Pro в iPhone 16 Pro Max поддерживал среднюю частоту кадров в 55,5 кадров в секунду. В то же время, флагманские устройства Android на базе Snapdragon 8 Gen 3 обеспечивали среднюю частоту кадров в 59,9 кадров в секунду. Хотя разница не слишком велика, игровой процесс на Red Magic 9S Pro был значительно более стабильным и плавным, благодаря его активной системе охлаждения. Интересно отметить, что тот же чип A18, используемый в iPhone 16 Pro, достигал только 49,5 кадров в секунду и демонстрировал менее стабильную производительность по сравнению с более топовой моделью данной серии. Это, вероятно, связано с относительно худшей системой рассеивания тепла в модели Pro. В противоположность этому, в случае с iPhone 16 и iPhone 16 Plus, A18 в меньшем 6,1-дюймовом телефоне показывал более высокую частоту кадров, чем его более крупный 6,7-дюймовый "брат".

При этом не все устройства Android с процессором Snapdragon 8 Gen 3 показывали одинаковые результаты. Например, Xiaomi 14 Pro, также оснащëнный чипом Snapdragon 8 Gen 3, смог набрать среднюю частоту кадров всего 38,9 кадров в секунду. Это указывает на разницу в системе отвода тепла и настройке производительности между различными моделями. Кроме улучшений в производительности, новые модели iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max также отличаются увеличенной автономностью работы, благодаря более ëмким батареям. Например, iPhone 16 Pro показал значительное увеличение времени автономной работы, продержавшись 14 часов и 7 минут при непрерывном веб-серфинге при яркости экрана 150 нит.