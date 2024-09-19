Специалисты iFixit разобрали iPhone 16 Pro Max

Apple начнёт продавать iPhone 16 Pro Max и остальные модели 20 сентября, но кое-кому удалось получить флагман раньше. С их помощью можно ознакомиться с аккумулятором аппарата. Как предполагали предыдущие утечки, батарея покрыта стальной оболочкой, впервые для айфонов. Это значительно улучшает теплопроводность.

Опубликованы изображения iPhone 16 Pro Max и iPhone 16 Plus. Батарея модели без приставки «Pro» не имеет металлического корпуса. Быть может, такое есть только на аппаратах Pro. При этом ранее говорилось, что у базовой версии iPhone 16 батарея покрыта несколькими слоями защиты.

Главное преимущество добавления металлической оболочки к батарее — улучшенная передача тепла. Apple также могла внести это изменение с целью соблюдения норм ЕС, требующих упрощения замены батареи. У такого корпуса есть и недостатки, в первую очередь увеличение веса. Сталь тяжелее алюминия, поэтому iPhone 16 Pro Max стал тяжелее.

Скорее всего и у iPhone 16 Pro у аккумулятора есть металлическая оболочку. Хотелось бы, чтобы в серии iPhone 17 такие оболочки получили все модели.