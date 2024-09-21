Qualcomm могла предложить купить Intel

Уолл-Стрит в последнее время не особо верит в Intel. Компания пытается что-то предпринять, включая крупную сделку с Amazon, но в итоге может оказаться, что полная продажа является единственным выходом из сложившегося положения. Возможно, заинтересованные покупатели уже есть и их предложения могут заинтересовать Intel.

Согласно информации Wall Street Journal, Qualcomm обратилась к Intel с предложением о поглощении. Хотя переговоры пока предварительные, подобное соглашение будет иметь внушительные последствия для всей отрасли.

Учитывая вес Intel, соглашение о поглощении наверняка привлечет внимание антимонопольных органов. В качестве смягчающего фактора власти США могут рассматривать подобное поглощение как критически важное для национальной безопасности. Это дало бы предложению Qualcomm о выкупе Intel мощный импульс.

После многих недель слухов Intel недавно раскрыла свой очередной план выхода из глубокого кризиса. План сосредоточен на повышении темпов работы в подразделении Foundry. Intel планирует выделить производственное подразделение в отдельную компанию. Это раазделит разработку и производство процессоров и может сыграть важную роль в привлечении дополнительных клиентов.

Amazon теперь выступает в качестве основного клиента Intel в сфере производства чипов. На первом этапе их запланированного сотрудничества производитель будет использовать техпроцесс Intel 3 для создания кастомизированного чипа Xeon 6 для дата-центров Amazon. На втором этапе Intel произведёт «чип для AI fabric» для AWS Amazon на техпроцессе 18A. Он совместим с техпроцессом TSMC 2 нм и должен получить коммерческое распространение в 2025 году.

В дополнение к другим шагам, уже названных Intel с целью экономии в $10 млрд, компания приостановила строительство заводов в Польше и Германии на два года и отложила ввод в эксплуатацию нового завода по передовой упаковке в Малайзии. Кроме того, Intel уже воплотила в жизнь половину планов по сокращению штата. Это приведёт к уходу примерно 15000 сотрудников к концу года. Компания планирует уменьшить объём своей недвижимости на две трети до конца года.

Для Intel важно продолжать работать над проектами в Аризоне, Орегоне, Нью-Мексико и Огайо. Это должно дать компании дальнейшую поддержку финансирования по закону CHIPS, включая $3,5 млрд федерального финансирования в рамках инициативы Secure Enclave Министерства обороны США.