Процессоры Arrow Lake-HX получат до 24 ядер и тактовую частоту в разгоне до 5,5 ГГц

Сегодня раскрыты все секреты о будущих мобильных процессорах серии Arrow Lake-HX от Intel, предназначенных для высокопроизводительных ноутбуков и мобильных устройств. Пользователь Jaykihn поделился спецификациями шести будущих чипов серии Core Ultra 200HX. Однако, информация получена из утечки, поэтому относиться нужно к ней с осторожностью.

Шесть будущих моделей Arrow Lake-HX — это чипы 285HX, 275HX, 265HX, 255HX, 245HX и 235HX. Флагманский 285HX и занявший второе место 275HX имеют наибольшее количество ядер, включая восемь производительных ядер и 16 энергоэффективных ядер. Главное различие между ними — тактовая частота. Флагманский 285HX имеет максимальную частоту в режиме ускорения 5,5 ГГц, а 275HX — максимальную частоту 5,4 ГГц. Базовые частоты для производительных ядер также снижаются на 100 МГц на 275HX (2,8 ГГц против 2,7 ГГц), в то время как тактовые частоты эффективных ядер для обеих моделей идентичны.

Процессоры 265HX и 255HX имеют конфигурацию из 8 производительных и 12 энергоэффективных ядер. Максимальные турбочастоты для обоих чипов также ниже предыдущих двух чипов и составляют 5,3 ГГц для 265HX и 5,2 ГГц для 255HX соответственно. Базовые частоты для производительных ядер составляют 2,6 ГГц для 265HX и 2,4 ГГц для 255HX. Тактовые частоты эффективных ядер в разгоне составляют 4,6 ГГц и 4,5 ГГц, а в базовом варианте ограничиваются частотой 2,3 ГГц и 1,8 ГГц для 265HX и 255HX соответственно.

Младшие представители линейки 245HX и 235HX получили в свое распоряжение по 6 производительных и 8 энергоэффективных ядер, с максимальной турбо-частотой 5,1 ГГц на P-ядрах и 4,5 ГГц на E-ядрах. Эти два процессора имеют одинаковое количество графических вычислительных модулей, но различаются по тактовой частоте на 100 МГц.

Кроме того, 245HX имеет базовую частоту производительных ядер 3,1 ГГц, а 235HX - только 2,9 ГГц, но оба имеют одинаковую базовую частоту в 2,6 ГГц для эффективных ядер. Эти чипы также не поддерживают Thermal Velocity Boost и Turbo Boost Max 3.0, что потенциально ограничивает их максимальные частоты.

Интегрированная графика в составе 285HX, 275HX, 265HX и 255HX представляет собой iGPU с 64 EU, работающими на тактовой частоте 1,9 ГГц. Единственным исключением является флагманский 285HX, который получает на 100 МГц более скоростную графику.

245HX и 235HX поставляются с заметно более слабым iGPU с 48 EU, где первый имеет ту же рабочую частоту GPU 1,9 ГГц, что и большинство других чипов, но 235HX получает снижение тактовой частоты до 1,8 ГГц.

В то время как линейка Lunar Lake нацелена на эффективность, процессоры линейки Arrow Lake-HX делают ставку на производительность. Линейка Lunar Lake предлагает всего четыре P-ядра и четыре E-ядра с пиковой турбочастотой 5,1 ГГц. С Arrow Lake пользователи получают кратное повышение количества ядер, соответствующее мобильным процессорам Intel HX 13-го и 14-го поколений.