Новинка обгоняет своих конкурентов.

В ходе презентации процессоров Lunar Lake компания Intel предоставила некоторую информацию о производительности новинок, но ограничилась лишь небольшим количеством бенчмарков, поэтому для того, чтобы дополнить общую картину, приходится полагаться на утечки, проливающие свет на возможности новых процессоров — сегодня один из представителей новой линейки, Core Ultra 7 258V, появился в базе данных Blender, сообщает издание NotebookCheck.

Источник фото: Gadgets 360/Intel

В тесте Blender процессор Intel Core Ultra 7 258V получил 127.69 балла, что позволило новинке превзойти показатели таких современных моделей, как Apple M3 и AMD Ryzen 5 7640HS.

Источник фото: NotebookCheck/Blender

Процессор Intel Core Ultra 7 258V производится по 3-нм технологическим нормам на заводе TSMC и обладает в общей сложности 8 ядрами — 4 производительными и 4 эффективными. Для производительных ядер заявлена максимальная тактовая частота 4.8 ГГц, а для эффективных — 3.7 ГГц. Базовое энергопотребление модели составляет всего 17 Вт.

К сожалению, в базе данных Blender не приводится информации относительно конфигурации ноутбука, в составе которого тестировался процессор Core Ultra 7 258V.

Ожидается, что мобильные устройства, снабжённые процессорами Intel Lunar Lake, станут доступны для приобретения 24 сентября текущего года.