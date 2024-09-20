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Релиз финального варианта Android 15 состоится 15 октября
До появления Android 15 осталось меньше месяца

Официальный релиз операционной системы Android 15 случится позже, чем это происходило в прежние годы. Похоже, скоро ожиданию придёт конец. Android Headlines пишет, что следующая версия Android появится 15 октября.

Обычно новая версия Android выходит одновременно с новым поколение смартфонов Pixel. Google Pixel 9 были представлены в августе, но без Android 15. Можно сказать, что Android 15 появится в обычное время, а смартфоны Pixel выпустили раньше обычного.

Google передала Android 15 в проект Android Open Source Project (AOSP) в сентябре, что обычно означает скорый релиз. Релиз запланирован на 15 октября.

Android 15 получила множество полезных функций, которые улучшат пользовательский опыт. Среди них улучшения производительности, улучшенная работа с PDF, паузы между уведомлениями. Система придёт на Pixel 6 и более поздние версии, то есть только на модели с процессорами Tensor.

Поскольку релиз обновления занял больше времени, можно надеяться на меньшее число ошибок. Так это или нет, скоро станет известно.

#android
Источник: digitaltrends.com
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