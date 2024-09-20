Google продолжает улучшать свои сервисы, и одним из последних обновлений стал Android File Picker с возможностью поиска по Google Photos. Теперь пользователи могут искать фотографии и видео, хранящиеся в Google Photos, прямо из приложений, что значительно упрощает процесс выбора медиафайлов.
- Интеграция с Google Photos: Новая функция позволяет пользователям искать конкретные фотографии, альбомы, людей и места непосредственно в приложениях, используя мощные возможности поиска Google Photos. Это избавляет от необходимости переключаться между приложениями для поиска нужных изображений.
- Обновление Library API: В обновлении также улучшена защита данных пользователей. Теперь разработчики могут безопасно интегрировать функции поиска Google Photos в свои приложения, обеспечивая при этом высокий уровень конфиденциальности и защиты данных.
Ранее пользователи могли только просматривать свои фото и видео в Google Photos через Android File Picker, но не могли искать конкретные изображения. Теперь, благодаря новому API, пользователи могут вводить поисковые запросы и находить нужные медиафайлы без необходимости покидать приложение.
- Удобство: Пользователи могут легко находить и выбирать фотографии и видео из Google Photos, не выходя из приложения.
- Безопасность: Обновлённый Library API обеспечивает высокий уровень защиты данных, что особенно важно в условиях растущих угроз кибербезопасности.
- Кроссплатформенность: Новая функция доступна на устройствах с Android 12 и выше, что делает её доступной для широкого круга пользователей.