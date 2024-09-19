Судя по всему, Apple намерена меньше зависеть от Китая.

Количество стран, в которых происходит сборка недавно анонсированных смартфонов Apple iPhone 16, расширяется — как сообщает издание Neowin, опираясь на данные MacMagazine, в список, помимо Индии и Китая, теперь входит и Бразилия.

Источник фото: GSMArena

Информация, указывающая на факт сборки iPhone 16 в Бразилии, была обнаружена в регулирующей документации. Отмечается, что Apple планирует собирать на заводе Foxconn, расположенном в бразильском городе Жундиаи, входящем в штат Сан-Паулу, только стандартную модель iPhone 16, в то время как более дорогие представители линейки будут собираться в других странах.

Практику по сборке своих смартфонов в Бразилии Apple применяла и ранее, но случай, когда только что представленный iPhone будет собираться на бразильском заводе с первого дня, является уникальным.

Судя по всему, Apple старается уменьшить зависимость от Китая, поэтому расширяет список стран, в которых собираются её смартфоны — помимо китайских заводов, сборка iPhone 16 Pro и Pro Max производится также в Индии на производственных мощностях Foxconn в штате Тамил Наду.

Несмотря на большой спрос на стандартные iPhone 16 и 16 Plus, количество предварительных заказов Pro-версий оказалось ниже ожиданий Apple, что может быть вызвано наличием минимального числа нововведений по сравнению с моделями предшествующего поколения.