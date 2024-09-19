Только для этого необходимо будет использовать другой iPhone или iPad

Изначально функции беспроводного восстановления были доступны для Apple TV и Apple Watch, но с выходом iOS 18 эта система теперь охватывает и новые модели iPhone 16, обеспечивая более удобный процесс.

По информации от 9to5Mac, прошивка iOS 18 использует ту же RecoveryOS, что и для Apple TV и Apple Watch, что позволяет новым моделям iPhone 16 восстанавливать систему без необходимости в физических соединениях.

С введением режима восстановления в iOS 18 для iPhone 16 пользователи теперь могут легко устранять проблемы с прошивкой, просто подключив свой телефон к другому iPhone или iPad. Второе устройство сможет взять на себя управление и начать процесс восстановления. При этом устройство, которое используется для помощи, загрузит актуальное обновление прошивки iOS и передаст его по беспроводной сети на проблемный iPhone.

Хотя по сути любой девайс с iOS 18 должен быть способен восстановить поврежденный iPhone, на текущий момент эта функция доступна только для серии iPhone 16. Это связано с тем, что новые модели оснащены специальным разделом восстановления, который упрощает процесс возврата к рабочему состоянию и не зависит от основной системы iOS. Такое разделение уменьшает необходимость в основном разделе iOS, позволяя осуществлять восстановление даже при повреждении системы.

Apple пока не предоставила официальную информацию о том, намерены ли они расширить эту значимую функцию на старые модели iPhone или же сделать её недоступной для устаревших устройств. Тем не менее, это решение делает восстановление более удобным для пользователей, позволяя легко решать проблемы с прошивкой.