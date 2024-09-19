MatePad Pro 12.2 (2024) получил мощность зарядки 100 Вт

Кроме смарт-часов, в четверг компания Huawei анонсировала планшеты. Одним из них стала модель MatePad Pro 12.2 (2024), которая была представлена в Барселоне вместе с MatePad 12X после анонса в Китае. Новый флагманский планшет для профессионалов и творческих личностей получил передовые технологии дисплея.

MatePad Pro 12.2 весит всего 508 г при толщине 5,5 мм. Планшет получил экран Tandem OLED PaperMatte 12,2 дюйма с разрешением 2800 x 1840 пикселей и частотой 144 Гц. Яркость достигает 2000 нит, экран занимает 92% поверхности для обеспечения великолепного визуального восприятия. Поддерживается широкий цветовой диапазон P3 и точность цветопередачи ΔE < 1. Это означает яркие и реалистичные цвета.

MatePad Pro 12.2 имеет до 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ хранилища. Задняя камера имеет разрешение 13 Мп, широкоугольная 8 Мп, передняя тоже 8 Мп.

Планшет использует два аккумулятора по 5050 мАч и технологию зарядки Huawei SuperCharge 100 Вт, которая заряжает устройство до 100% всего за 55 минут. MatePad Pro 12.2 оснащён восемью динамиками с отличными высокими и низкими частотами.

Особенностью планшета стал экран PaperMatte. Он снижает блики на 60%, обеспечивая ощущение бумаги при письме вместе со стилусом Huawei M-Pencil (3-го поколения). Это делает его отличным приобретением для художников, использующих приложения для рисования вроде GoPaint. Ещё экран поддерживает движок Fangtian Painting 2.0, способный работать с холстами до 8K, и более 500 слоёв.

Имеется клавиатура Huawei Glide Keyboard, где можно хранить и заряжать стилус. Частота экрана 144 Гц обеспечивает плавность письма и рисования.

Установлена система HarmonyOS 4.2 с инструментами ИИ, вроде Celia Document Assistant и AI Writing Tool для интеллектуального управления документами и функций для написания заметок.

Huawei MatePad Pro 12.2 (2024) будет доступен по всему миру с 19 сентября 2024 года. Цена стартует от 700 фунтов за модель с 256 ГБ хранилища. Версия Premium Gold с 512 ГБ стоит 800 фунтов.