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Анонсированы часы Huawei Watch GT 5 с системой TruSense и длительностью работы до 14 дней
Huawei Watch GT 5 сохраняют внешний вид и улучшают отслеживание показателей организма

Линейка часов производства Huawei была обновлена моделями Watch GT 5. Huawei предлагает две версии смарт-часов: стандартные Watch GT 5 и Watch GT 5 Pro с расширенным функционалом. В обоих случаях предлагаются размеры 42 мм и 46 мм.

Привычно для линейки GT, новые часы делают ставку на эстетику и продолжительность работы. Заодно они предлагают улучшенное отслеживание медицинских показателей и физической активности. Для этого предназначается новая система TruSense.

Серия Watch GT 5 снова имеет круглый циферблат с чёткими линиями. В стандартной версии используется нержавеющая сталь, а в модели Pro более премиальные материалы. Это титановый сплав аэрокосмического класса и нанокристаллическая керамика.

По внешнему виду больших изменений по сравнению с предыдущей моделью нет. Главное обновление касается возможностей отслеживания здоровья и физической активности. Система TruSense получила улучшенные сенсоры и алгоритмы.

Данные сенсоров применяются для измерения частоты дыхания, уровня кислорода в крови (SpO2), температуры тела, давления и частоты сердечных сокращений. Это позволяет получать более быстрые, точные и комплексные результаты.

Обе модели имеют TruSense, но версия Pro идёт даже дальше. Она умеет снимать ЭКГ нажатием одной кнопки. Для любителей спорта модель Pro более интересна. Она предлагает специализированные функции для таких видов активности, как трейлраннинг и фридайвинг.

Для трейлраннеров доступна навигация по сегментам, оповещения о сходе с маршрута и детализированные топографические карты на часах. Фридайверы могут погружаться на глубину до 40 метров благодаря водонепроницаемости, отслеживать глубину и получать напоминания.

Не забыли даже гольфистов. Watch GT 5 Pro даёт 3D-карты более чем 15000 полей для гольфа по всему миру. Имеются наборы аналитических инструментов, помогающие улучшить удар и отслеживать расстояние.

Простые Watch GT 5 отслеживают активность попроще и подойдут для широкой аудитории. Обе модели поддерживают свыше 100 спортивных режимов, что даёт возможность видеть прогресс в любом виде активности.

Что касается автономности, часы размером 46 мм дают 14 дней работы, а 41 мм — до 7 дней. Все модели совместимы с Android и с iOS и поддерживают звонки по Bluetooth.

Цены начинаются от 23000 руб за Watch GT 5 и достигают 40000 руб за модель Pro. Предзаказы начались, в том числе в России, и продлятся до 22 октября, давая в подарок беспроводные наушники Huawei FreeBuds 5i.

Ещё покупатели получат бесплатную трёхмесячную подписку на фитнес-сервис Huawei Health+.

#huawei #смарт-часы
Источник: gizmochina.com
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