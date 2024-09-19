Процессоры Ryzen 9000 не нужны почти никому

Спустя всего месяц после релиза процессоров AMD Ryzen 9000 поступают сообщения о низких продажах. Это делает их одним из самых неудачных релизов AMD с момента выхода архитектуры Bulldozer в 2011 году.

Этот провал имеет серьёзные последствия для конкуренции с Intel, особенно на фоне успехов предыдущих поколений Ryzen. Розничные продавцы в разных странах сообщают о плохих продажах Ryzen 9000. Например, австралийские ритейлеры назвали этот запуск худшим с момента первого появления бренда Ryzen. Продажи были такими низкими, что некоторые магазины продали лишь несколько процессоров за первые недели.

Популярный немецкий магазин Mindfactory продал всего 160 процессоров Ryzen 7 9700X за месяц. Процессоры Ryzen 7000 за тот же срок продавались значительно лучше.

Ситуация аналогичная и в США. Списки «бестселлеров» в магазинах Newegg и Amazon показывают слабые продажи процессоров на архитектуре Zen 5. На Newegg ни одна из моделей Zen 5 не вошла в топ-20. На Amazon Ryzen 9 9700X занимает 28-е место, а Ryzen 9 9950X — 32-е. 9700X и 9600X занимают еще более низкие позиции, значительно уступая процессорам Intel 13-го и 14-го поколений, а также процессорам Ryzen 7000.

Многие пользователи не видят разницы в производительности между Zen 4 и Zen 5, чтобы нужно было менять одни на другие, особенно с учётом цены.

Количество ядер осталось неизменным, а незначительное увеличение частоты не сделало процессоры привлекательными по сравнению с предыдущими моделями. Отставание Ryzen 9000 от чипов Intel усугубило проблему. Процессоры Intel 13-го и 14-го поколений, несмотря на свои проблемы, опережают по продажам процессоры на Zen 5.

В тестах Ryzen 9 9950X и Ryzen 9 9900X показали хорошие результаты в сравнении с предыдущим поколением и впечатляющую производительность в рабочих задачах, но они плохо проявили себя в играх.

Выход Ryzen 9000 заметно повлиял на рынок старых процессоров AMD, особенно на Ryzen 7000. Спрос на Ryzen 7 7800X3D резко вырос, что привело к увеличению цены. 7800X3D ранее можно было найти за $340, а в крупных магазинах цена превышает $500. Этот рост стоимости объясняется лучшим соотношением цены и производительности по сравнению с процессорами Zen 5.

Цены на процессоры Zen 4 без X3D слегка снизились. Западные магазины сталкиваются с избытком процессоров Zen 4 и активно продвигают их через распродажи.