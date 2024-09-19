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Улучшенная ремонтопригодность является скрытым достоинством iPhone 16
Аппараты Apple становятся всё более удобными для самостоятельного ремонта

Хотя Apple не говорила об этом во время презентации аппаратов iPhone 16, компания внедрила ряд значительных улучшений в ремонтопригодность своих флагманских устройств. Сайты Engadget и Tom’s Guide рассказали об этом, пообещав как никогда прежде простой ремонт iPhone 16.

Одним из наиболее значительных обновлений является замена батареи. В iPhone 16 и 16 Plus отказались от клейких лент, выбрав инновационный клей на основе «ионической жидкости». Этот клей легко отрывается при подаче низковольтного электрического тока. Это делает замену батареи быстрее, безопаснее и сокращает риск повреждений.

Apple решила также проблемы с ремонтом Face ID. В iPhone 16 камера TrueDepth, главный компонент Face ID, может быть легко заменена без ущерба для безопасности и конфиденциальности. Прежде такой ремонт могла выполнять только Apple. Кроме того, возможность настройки камеры TrueDepth с самих iPhone была добавлена к моделям iPhone 12 и более современным, что устраняет необходимость в использовании компьютеров Mac.

Новая функция «Ассистент по ремонту» также упрощает процесс ремонта. Она позволяет клиентам и независимым ремонтным мастерским настраивать как новые, так и бывшие в употреблении запчасти Apple прямо на устройстве. Не нужно будет больше обращаться к Apple для сопоставления компонентов. iOS 18 позволит выполнять диагностику Apple для ремонта на устройстве, что поможет найти неисправные компоненты без использования другого устройства.

Apple значительно расширила поддержку бывших в употреблении запчастей и продуктов сторонних производителей. Использованные запчасти теперь можно откалибровать через облачные серверы Apple. Они будут указаны как «использованные» в истории ремонта устройства.

Хотя запчасти сторонних производителей не могут быть официально откалиброваны, iPhone 16 попытается активировать и использовать их на «всю мощность». Будущие обновления программного обеспечения позволят активировать функцию True Tone на сторонних дисплеях и предоставить информацию о состоянии батареи сторонних производителей.

Эти изменения означают значительный шаг вперёд в плане ремонтопригодности. Линейка iPhone 16 стала одной из самых ремонтопригодных в истории iPhone. Хочется верить, что это тенденция рынка смартфонов в целом.

#смартфоны #apple #iphone
Источник: androidauthority.com
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