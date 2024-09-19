Аппараты Apple становятся всё более удобными для самостоятельного ремонта

Хотя Apple не говорила об этом во время презентации аппаратов iPhone 16, компания внедрила ряд значительных улучшений в ремонтопригодность своих флагманских устройств. Сайты Engadget и Tom’s Guide рассказали об этом, пообещав как никогда прежде простой ремонт iPhone 16.

Одним из наиболее значительных обновлений является замена батареи. В iPhone 16 и 16 Plus отказались от клейких лент, выбрав инновационный клей на основе «ионической жидкости». Этот клей легко отрывается при подаче низковольтного электрического тока. Это делает замену батареи быстрее, безопаснее и сокращает риск повреждений.

Apple решила также проблемы с ремонтом Face ID. В iPhone 16 камера TrueDepth, главный компонент Face ID, может быть легко заменена без ущерба для безопасности и конфиденциальности. Прежде такой ремонт могла выполнять только Apple. Кроме того, возможность настройки камеры TrueDepth с самих iPhone была добавлена к моделям iPhone 12 и более современным, что устраняет необходимость в использовании компьютеров Mac.

Новая функция «Ассистент по ремонту» также упрощает процесс ремонта. Она позволяет клиентам и независимым ремонтным мастерским настраивать как новые, так и бывшие в употреблении запчасти Apple прямо на устройстве. Не нужно будет больше обращаться к Apple для сопоставления компонентов. iOS 18 позволит выполнять диагностику Apple для ремонта на устройстве, что поможет найти неисправные компоненты без использования другого устройства.

Apple значительно расширила поддержку бывших в употреблении запчастей и продуктов сторонних производителей. Использованные запчасти теперь можно откалибровать через облачные серверы Apple. Они будут указаны как «использованные» в истории ремонта устройства.

Хотя запчасти сторонних производителей не могут быть официально откалиброваны, iPhone 16 попытается активировать и использовать их на «всю мощность». Будущие обновления программного обеспечения позволят активировать функцию True Tone на сторонних дисплеях и предоставить информацию о состоянии батареи сторонних производителей.

Эти изменения означают значительный шаг вперёд в плане ремонтопригодности. Линейка iPhone 16 стала одной из самых ремонтопригодных в истории iPhone. Хочется верить, что это тенденция рынка смартфонов в целом.