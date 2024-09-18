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10test
iPhone 16 серии можно восстановить по беспроводной сети
Возможность восстановления устройства по беспроводной сети с другого iPhone или iPad позволяет пользователям избегать сложных кабелей и подключений к компьютеру

Внедрение функции RecoveryOS для iPhone 16 представляет собой значительный шаг вперёд в области удобства и простоты восстановления программного обеспечения. Возможность восстанавливать устройство по беспроводной сети с другого iPhone или iPad означает, что пользователи смогут избежать громоздких кабелей и подключения к компьютеру в критических ситуациях, таких как цикл загрузки или зависание.

Этот подход уже был успешно реализован на устройствах Apple Watch и Apple TV, и его адаптация для iPhone, который занимает центральное место в экосистеме Apple, может помочь сделать процесс восстановления более доступным.

Пользователи просто должны будут поместить своё устройство рядом с другим совместимым устройством, что, безусловно, упростит процесс для людей, которые могут быть менее техничными или которые не имеют под рукой компьютера.

Важно отметить, что наличие выделенного раздела восстановления в новых iPhone 16 позволит управлять процессом прошивки даже в случае, если основная система iOS не загружается. Это должно значительно повысить надежность и успех процессов восстановления.

Однако вопросы о необходимости дополнительных аппаратных компонентов и о том, будет ли эта функция доступна для старых моделей, остаются открытыми.

#ipad #ios #iphone 16 #apple watch #apple tv #recoveryos
Источник: gsmarena.com
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