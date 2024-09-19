Процессор A18 Pro, используемый в iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, является на сегодняшний день самым быстрым процессором Apple для смартфонов.

Новый процессор A18 Pro, который используется в iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, демонстрирует значительное увеличение производительности по сравнению с предыдущей моделью A17 Pro. По результатам тестов, проведенных в бенчмарках Geekbench 6 "Металл" и GFXBench Aztec Ruins, A18 Pro оказался на 18% быстрее A17 Pro. Однако, при этом было замечено увеличение энергопотребления, что привело к ухудшению соотношения "производительность на ватт". В новом бенчмарке GFXBench Aztec Ruins A18 Pro потребляет 11,5 Вт, что немного выше, чем у A17 Pro.

Одно из интересных наблюдений - процессор A18 Pro имеет худшее соотношение "производительность на ватт" по сравнению с предыдущей моделью A17 Pro. Несмотря на то, что A18 Pro производится на более современном техпроцессе 3-нм второго поколения TSMC, он потребляет больше энергии для достижения высокой производительности. Возможно, компания Apple вынуждает процессор работать на полную мощность, чтобы достичь большей производительности, но за счет увеличения энергопотребления. Также возможно, что улучшенный тепловой дизайн iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max позволяет кремнию работать на повышенном пределе мощности.

Несмотря на повышенное энергопотребление, важно отметить, что такие тесты, как GFXBench, предназначены для проверки границ возможностей процессоров, подобных A18 Pro, и не обязательно отражают энергопотребление при обычном использовании.