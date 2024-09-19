Apple приступила к серьезной работе над быстрой зарядкой для iPhone 16-й серии.

Все модели iPhone 16 теперь поддерживают быструю зарядку мощностью до 45 Вт при использовании проводного подключения, что примерно на 50 % выше, чем в линейке iPhone 15. Уже одно это серьезное изменение говорит о том, что Apple наконец-то всерьез задумалась, чтобы быстрее заряжать аккумуляторы, что и должно было произойти, учитывая, что технологического гиганта ежегодно критиковали каждый раз, когда он анонсировал новую линейку. К счастью, это не единственное изменение, поскольку на программном уровне пользователи будут получать предупреждение, если они используют медленное зарядное устройство.

С выходом iOS 18 вы сможете увидеть уведомление, если ваш телефон получает недостаточное количество энергии. Как и владельцы iPhone 15, владельцы iPhone 16 могут установить лимит заряда в iOS 18, чтобы дольше сохранять здоровье батареи. В прошлом году, когда вышла iOS 17, Apple предоставила владельцам iPhone 15 три варианта заряда батареи в зависимости от их предпочтений, обеспечив больший уровень контроля. В этом году, с выходом iOS 18, пользователи теперь будут получать предупреждение о том, что они используют медленное зарядное устройство, что позволит им лучше понять, почему их батарея iPhone 16 пополняется медленнее.

Чтобы узнать, получает ли устройство недостаточное количество энергии, нужно зайти в меню «Настройки» и нажать на «Батарея», где будет показан подробный график. Благодаря пользователю Reddit freaktheclown стало известно, что предупреждение с желтой надписью «Медленное зарядное устройство» будет отображаться внизу, если пользователи заряжают свои устройства с помощью медленного блока питания.