Huawei MatePad Pro 12.2 поступает в продажу как конкурент последних iPad

На рынке планшетов наибольшим спросом пользуются модели Apple iPad. Несмотря на это, на операционной системе Android немало не менее впечатляющих предложений. На этой неделе их станет ещё больше благодаря появлению планшета Huawei MatePad Pro 12.2.

Его можно рассматривать как конкурента 13-дюймового iPad Pro (M4) и iPad Air (M2). Размер экрана OLED у него — 12,2 дюйма с частотой обновления 144 Гц и максимальной яркостью 2000 нит. Соотношение сторон экрана равно 3:2, разрешение — 2800 х 1840, и плотность пикселей — 275 ppi.

Планшет уже был представлен в Китае, а теперь начнёт продаваться в остальных странах. Рекламируется дисплей Tandem OLED PaperMatte, что тоже напоминает о последнем поколении iPad.

Сзади находится основная камера с разрешением 13 Мп, есть сверхширокоугольная камера 8 Мп. Поддерживается съёмка видео до уровня 4K 30 кадров/с. Имеется светодиодная вспышка, HDR и панорамная съёмка. Разрешение передней камеры равно 16 Мп с поддержкой видео 1080p 30 кадров/с.

Устройство работает на процессоре Huawei Kirin 9000S (7 нм), объём оперативной памяти достигает 16 ГБ. Доступны версии с объёмом хранилища 256 ГБ и 512 ГБ с объёмом памяти 12 ГБ, а также конфигурация 16 ГБ / 1 ТБ.

Сбоку на корпусе находится сканер отпечатков. Ёмкость аккумулятора составляет 10100 мАч, поддерживается беспроводная зарядка мощностью 100 Вт. Устройство работает на операционной системе HarmonyOS 4.2. Будут предлагаться такие аксессуары, как стилус Huawei M-Pencil и Smart Magnetic Keyboard. Приобретать их нужно будет отдельно.

В Китае стоимость базовой модели составляет 4299 юаней, что почти на $700 дешевле по сравнению с базовым iPad Pro M4 и на $200 дешевле по сравнению с самым дешёвым 13-дюймовым iPad Air.