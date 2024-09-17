Новинка, несмотря на доступную цену, предлагает широкий набор функций и высочайшую скорость соединения

Сегодня компания Huawei выпустила в Китае новый маршрутизатор под названием BE7. Устройство поддерживает недавно представленный стандарт беспроводной связи Wi-Fi 7 и предлагается по очень привлекательной цене.

Huawei BE7 работает на стандарте Wi-Fi 7 следующего поколения, предлагая теоретическую максимальную скорость 6500 Мбит/с, что в четыре-пять раз быстрее, чем его предшественники с поддержкой интерфейса Wi-Fi 6.

Помимо чистой скорости, Wi-Fi 7 обеспечивает маршрутизатору BE7 улучшенную стабильность и уменьшенную задержку. Маршрутизатор может похвастаться в шесть раз более серьезными возможностями защиты от помех по сравнению с Wi-Fi 6, обеспечивая более плавное и эффективное соединение для нескольких устройств одновременно.

Huawei BE7 поддерживает как Wi-Fi 7, так и существующие Wi-Fi устройства. Он может похвастаться двухдиапазонным подключением на частотах 2,5 ГГц и 5 ГГц, а для смартфонов, в частности, он имеет функцию беспроводного двойного Wi-Fi. Эта технология интеллектуально повышает мощность сигнала для устройств на средних или больших расстояниях.

В BE7 встроен модуль 4K QAM (квадратурная амплитудная модуляция) для повышения эффективности кодирования данных. Он также имеет сверхтонкую пленочную антенну, похожую на базовые станции, оснащенную шестью усилителями сигнала и хорошей системой охлаждения.

Геймерам очень пригодится функция Game Turbo Engine. Эта технология интеллектуально определяет запуск онлайн-игры и расставляет приоритеты сетевого трафика, минимизируя задержку и оптимизируя игровой процесс.

Пользователь может управлять маршрутизатором через приложение AI Life. Оно позволяет контролировать сетевой доступ для детей и настраивать параметры безопасности.

Huawei BE7 работает на базе HarmonyOS 4.0, комплектуется 512 МБ оперативной памяти и 128 МБ встроенной памяти, а также поддерживает различные сетевые протоколы, включая 802.3, 802.3u и 802.3ab. Новинка предлагает три режима Wi-Fi: проникновение через стену, стандартный и спящий, удовлетворяя различные потребности пользователей. Кроме того, Huawei BE7 оснащен кнопкой WPS для упрощенного подключения устройств.

Маршрутизатор Huawei BE7 Wi-Fi 7 в настоящее время доступен для предварительного заказа в Huawei Mall по цене 599 юаней (примерно 83 доллара США). Покупатели могут внести полную предоплату в период с 17 по 26 сентября, чтобы первыми получить свое устройство.