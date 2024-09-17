Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Huawei представила маршрутизатор BE7 с поддержкой WiFi 7 за 83 доллара
Новинка, несмотря на доступную цену, предлагает широкий набор функций и высочайшую скорость соединения

 Сегодня компания Huawei выпустила в Китае новый маршрутизатор под названием BE7. Устройство поддерживает недавно представленный стандарт беспроводной связи Wi-Fi 7 и предлагается по очень привлекательной цене. 

 Huawei BE7 работает на стандарте Wi-Fi 7 следующего поколения, предлагая теоретическую максимальную скорость 6500 Мбит/с, что в четыре-пять раз быстрее, чем его предшественники с поддержкой интерфейса Wi-Fi 6.

 Помимо чистой скорости, Wi-Fi 7 обеспечивает маршрутизатору BE7 улучшенную стабильность и уменьшенную задержку. Маршрутизатор может похвастаться в шесть раз более серьезными возможностями защиты от помех по сравнению с Wi-Fi 6, обеспечивая более плавное и эффективное соединение для нескольких устройств одновременно.

 Huawei BE7 поддерживает как Wi-Fi 7, так и существующие Wi-Fi устройства. Он может похвастаться двухдиапазонным подключением на частотах 2,5 ГГц и 5 ГГц, а для смартфонов, в частности, он имеет функцию беспроводного двойного Wi-Fi. Эта технология интеллектуально повышает мощность сигнала для устройств на средних или больших расстояниях.

 В BE7 встроен модуль 4K QAM (квадратурная амплитудная модуляция) для повышения эффективности кодирования данных. Он также имеет сверхтонкую пленочную антенну, похожую на базовые станции, оснащенную шестью усилителями сигнала и хорошей системой охлаждения.

 Геймерам очень пригодится функция Game Turbo Engine. Эта технология интеллектуально определяет запуск онлайн-игры и расставляет приоритеты сетевого трафика, минимизируя задержку и оптимизируя игровой процесс.

 Пользователь может управлять маршрутизатором через приложение AI Life. Оно позволяет контролировать сетевой доступ для детей и настраивать параметры безопасности.

 Huawei BE7 работает на базе HarmonyOS 4.0, комплектуется 512 МБ оперативной памяти и 128 МБ встроенной памяти, а также поддерживает различные сетевые протоколы, включая 802.3, 802.3u и 802.3ab. Новинка предлагает три режима Wi-Fi: проникновение через стену, стандартный и спящий, удовлетворяя различные потребности пользователей. Кроме того, Huawei BE7 оснащен кнопкой WPS для упрощенного подключения устройств.

 Маршрутизатор Huawei BE7 Wi-Fi 7 в настоящее время доступен для предварительного заказа в Huawei Mall по цене 599 юаней (примерно 83 доллара США). Покупатели могут внести полную предоплату в период с 17 по 26 сентября, чтобы первыми получить свое устройство.

#huawei #wi-fi #маршрутизатор #wi-fi 7 #маршрутизаторы #wi-fi 6 #wi fi 7
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Складной телефон Samsung с 12,4-дюймовым экраном превзойдет Huawei Mate XT Ultimate
Чистая операционная система Huawei HarmonyOS Next будет представлена в ближайшие недели
Тройной складной телефон Samsung будет оснащен большим дисплеем, чем Huawei Mate XT Ultimate
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ученые из Германии совершили прорыв в исследованиях космоса и материалов
1
В России предлагают запретить использование любых устройств во время вождения, кроме навигаторов
12
Транспортные самолёты в обмен на истребители: Бразилия и Индия ведут переговоры о бартерной сделке
2
КАМАЗ откроет второе производство двигателей, разработанных совместно с Liebherr
2
США тайно поставили на Украину экспериментальную колёсную гаубицу 2CT Hawkeye MHS
3
Вредоносная программа инфицировала 1,3 млн приставок Android TV почти в 200 странах
1
Зеленский: Нам нужно оснастить 14 бригад, но оружия не хватило даже на четыре
+
В Китае разработано оборудование для выпуска 8-нм чипов с использованием DUV-литографии
7
MW: ВВС США готовят более 30 эскадрилий беспилотников MQ-9 Reaper к военным операциям против Китая
1
Пауэрбанк Anker Zolo 25 000 мАч мощностью 165 Вт с дисплеем и встроенными кабелями появился на фото
1
Астрономы обнаружили новую звезду в созвездии Большой Медведицы, похожую на наше солнце
+
Tom's Hardware составили список 20 лучших твердотельных накопителей на сентябрь 2024 года
2
Жесткие диски 1990-х годов начали выходить из строя, поэтому не рекомендуется хранить на них данные
2
Эксперты ASML: Китай отстает от США на 15 лет в области производства полупроводников
6
Глава Nvidia: «Мы больше не можем создавать компьютерную графику без ИИ»
1
Раскрыты цены материнских плат Gigabyte на базе AMD X870/X870E
+
В разработке находится очередная игра Far Cry
15
В Китае открылся первый в мире подвесной мост с длинными пролетами на бессвайном фундаменте
+
Новый Google Pixel 9 Pro Fold за $1 800 может разломаться на две части при сгибании не в том месте
+
GTA 6 станет главной причиной для покупки PlayStation 5 Pro
1

Популярные статьи

Что ждет экономику России в 2025 году на фоне роста ставки - личное мнение
85
Итоги гоночного уик-энда 14-15 сентября
2
Почему геймерам не стоит покупать видеокарты NVIDIA прошлого поколения, и когда цены пойдут вниз
42
Как навести порядок на компьютере и не допустить захламления системного диска бесполезными файлами
5
Сборка ретро-ПК - часть 4: апгрейд Pentium Pro
20
Sony PlayStation переиграла хейтеров и сделала ход конем
12
Что не так с SSD формата PCIe 5.0, и почему не все твердотельные накопители одинаково полезны
3
О том, как РККА разгромила итальянцев под Сталинградом
3
Что привезли советские солдаты из побеждённой Германии
2
Трудовая миграция по-прежнему необходима для экономики страны
48

Сейчас обсуждают

Колючка
15:40
-30 или ты лох
Появились первые тесты FINAL FANTASY XVI на ПК: даже RTX 4090 не справляется с 4K
Колючка
15:39
Это всё ,что можешь?
Появились первые тесты FINAL FANTASY XVI на ПК: даже RTX 4090 не справляется с 4K
Колючка
15:39
ПОДНАЖМИ
Появились первые тесты FINAL FANTASY XVI на ПК: даже RTX 4090 не справляется с 4K
Колючка
15:39
Стим пофиксил этот баг ещё до пандемии.
Появились первые тесты FINAL FANTASY XVI на ПК: даже RTX 4090 не справляется с 4K
Gerr_Lord87
15:38
Жду🤣🤣🤣👍
Почему геймерам не стоит покупать видеокарты NVIDIA прошлого поколения, и когда цены пойдут вниз
Колючка
15:37
Ну да, зачем успевать урвать последние карты по нормальным ценам, лучше подождать карты мощнее на 10%, зато в полтора раза дороже.
Почему геймерам не стоит покупать видеокарты NVIDIA прошлого поколения, и когда цены пойдут вниз
Gerr_Lord87
15:37
Пятое поколение rtx будет уже через два-три месяца.
Почему геймерам не стоит покупать видеокарты NVIDIA прошлого поколения, и когда цены пойдут вниз
swr5
15:33
Это компьютерные клубы в Китае закупились Интелом и вещают в Стим свою статистику с каждого компа с десятками тысяч аккаунтов. Комп один, а в статистике отображаются десятки тысяч интелов лишних.
Появились первые тесты FINAL FANTASY XVI на ПК: даже RTX 4090 не справляется с 4K
Gerr_Lord87
15:32
А зачем ждать? Шестая линейка будет только в 2026-2027 году. Видя, какие игры тяжёлые на UE5 пошли, то лучше дождаться пятую линейку. Она ведь уже скоро появится на прилавках магазинов.
Почему геймерам не стоит покупать видеокарты NVIDIA прошлого поколения, и когда цены пойдут вниз
Колючка
15:32
И всего 50 тысяч процессоров АМД...
Трудовая миграция по-прежнему необходима для экономики страны
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем